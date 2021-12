Blanco abre la puerta a Castilla y León para ser subsede olímpica si Madrid acoge unos Juegos

El recién reelegido presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco Bravo ha sido el primer invitado en ‘Los Desayunos de la ADPV’, en el regreso a su querida Valladolid, ciudad de la que guarda muy gratos recuerdos de épocas pasadas. Este primer foro ha contado con algo más de medio centenar de asistentes, incluidas 20 Federaciones deportivas de manera presencial en la Real Sociedad Hípica, y se ha podido seguir en directo en el canal de Twitch: APDValladolid.

El foro, moderado por Iñigo Torres, integrante de la Junta Directiva, ha dado protagonismo a los asistentes que han podido realizar sus preguntas al presidente del COE, Alejandro Blanco. Éste reconocía que volver a «Valladolid es un lujo. Nunca me he ido de aquí y para ver a tanta gente con la que he compartido los mejores momentos de mi vida».

Nuevo mandato

Sobre la mesa muchos asuntos de actualidad como su reelección, para un quinto mandato al frente del Comité Olímpico Español que afronta con «mucha ilusión, pero con lo que me quedo es que tuve las elecciones en 2005, y a partir de ahí me ha apoyado el 100% de los presidentes de federaciones por escrito. Esa ilusión la nota el mundo del deporte». Por delante cuatro años en los que pretende mejorar todo el ecosistema del deporte, y para ello han lanzado el Sello de Entidad Deportiva Sostenible, Sello de Evento Deportivo Sostenible y el Bosque Olímpico Español, y aboga por poner en marcha un Centro de Inteligencia Artificial: «Las nuevas tecnologías están ahí. Hay muchas personas que están trabajando de manera individual, pero debe haber un centro que aúne todos los datos, y que permitan avanzar en el deporte».

Sobre candidaturas olímpicas también era cuestionado Blanco, concretamente la del Pirineo (Aragón y Cataluña) para albergar los Juegos de Invierno 2030, consiguiendo «que se sienten los tres gobiernos alejados de las banderas de los partidos políticos». Una candidatura que remarca es «un proyecto de país», y que existe «un punto de encuentro donde la confrontación desaparece».

Alejandro Blanco

Juegos Olímpicos

Y de unos Juegos, a otros, los que podría acoger Madrid en el futuro: «Madrid tiene que optar a unos Juegos», señalaba, explicando después que la ciudad «no renuncia a unos Juegos en el momento oportuno y con el respaldo del COI». Una vez que los criterios de selección han cambiado, Blanco «ha iniciado ya el diálogo» y defiende que si «Madrid acoge unos Juegos, Castilla y León tendrá cabida».

También se refirió al boicot diplomático a los Juegos de Invierno en Pekín en febrero de 2022 entendiendo que «es una llamada de atención al sistema democrático en China que no es el adecuado», pero espera que sea una edición «normal, dentro de la dificultad de los Juegos de Invierno».

Blanco tampoco dejó de responder temas más peliagudos como el poder de los países árabes para llevarse grandes competiciones. A su juicio «los árabes no engañan a nadie», y con su gran poder económico están realizando campeonatos con «organizaciones perfectas, y hacen cosas increíbles».

Fútbol y fondos

Alejandro Blanco rechazaba que pueda haber un Mundial de fútbol cada dos años al entender que «no solo perjudica al deporte de base, las federaciones internacionales salen perjudicadas», considerando que Infantino se había metido «en un jaleo importante», con esta propuesta.

Cuestionado por un tema de actualidad como los Fondos CVC para clubes de Primera y Segunda, destacaba que «a los grandes no les va a interesar» al no ser SAD. Remarcando que a él le «cuesta entender que el gobierno tenga que resolver el problema de los clubes», matizando que aunque no sea «políticamente correcto» se está demostrando que «el deporte se está aislando de los gobiernos. El deporte lleva su camino, y los problemas del deporte los debe de resolver el deporte», rechazando cualquier posible injerencia política.

Desayunos de la APDV en la Hípica

Modelo de deporte

Uno de los asuntos de mayor interés que destacó en este foro fue el modificar la Ley del Deporte, con el objetivo de «definir el modelo del deporte en España, que es lo que queremos para los próximos 30 años». Un cambio que pueda impulsar también la inexistente «estructura de deporte escolar y universitaria», y que les permita «asociar el deporte con la innovación, la investigación y la representación». Un acuerdo desde el diálogo: «El modelo del deporte se debe hacer escuchando a todo el mundo, y escuchando al deportista por la importancia que tiene en nuestro país».

También denunció la escasa apuesta por el deporte, haciendo una comparación con países como Italia que destinan más fondos a los deportistas olímpicos, y alabó a los deportistas nacionales que «están luchando contra auténticos transatlánticos», consiguiendo medallas para España. Eso sí no será en kárate, modalidad que no será olímpica en Paris, calificándolo de «una pérdida impresionante». Blanco deseó suerte a las Guerreras que están disputando el Mundial en España, y también destacó la importancia de la psicología en el deporte, refiriéndose a la gimnasta Simon Biles que al fin y al cabo considera que es «persona, y es una debilidad que le ha salido en el momento más inoportuno».

Por último, aludió al techo de cristal con solo dos mujeres presidiendo alguna de las 65 Federaciones, aunque a su juicio es un asunto superado y «de igualdad de oportunidades», por lo que pronto «van a ocupar los primeros puestos por su valía».

Blanco dejó pendiente una próxima visita a la ciudad en 2022 para celebrar, espera, el ascenso de los de Pacheta a Primera. Fue el mensaje de cierre de este primer desayuno informativo que ha sido posible gracias a la Junta de Castilla y León, Diputación de Valladolid, Ayuntamiento de Valadolid, Alimentos de Valladolid, Caja Rural de Zamora, Coca Cola, y la Real Sociedad Hípica de Valladolid.

Alberto Bustos, Alejandro Blanco, María Perrino, Javier González y Lolo Velasco

Por su parte, el presidente de la Asociación de la Prensa Deportiva de Valladolid, Guillermo ‘Lolo’ Velasco, ha agradecido la confianza de los socios, y de los patrocinadores para hacer posible esta nueva iniciativa que pretende «aunar pasado, presente y futuro» con invitados de primer nivel, y citaba otras propuestas como el certamen de Relatos Cortos, el Premio Joven Promesa Deportiva, y el Balcón de la APDV. Según ha indicado Velasco el objetivo no es conformarnos con ser solo un «sindicato de compañeros defendiendo la profesión, sino revertir en la ciudad, generando noticias con este foro abierto y de debate».

El presidente de la Real Sociedad Hípica, Gonzalo Cebrián, ha remarcado que como club centenario de carácter multidisciplinar «es un motivo de alegría dar la bienvenida a esta fantástica iniciativa», y ha deseado que sea «tan longeva como este club».

