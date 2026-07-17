La Universidad de Salamanca, punto de encuentro para más de 2.700 estudiantes de español

El rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, da la bienvenida a los alumnos que participan en los LXIII Cursos Internacionales de Verano, que se inauguraron el pasado 3 de julio Universidad de Salamanca

La Universidad de Salamanca se convierte un verano más en punto de encuentro para estudiantes de todo el mundo que eligen el español como puerta de acceso a nuevas oportunidades, culturas y experiencias.

En esta edición, más de 2.700 estudiantes de español, entre alumnado y profesorado, procedentes de 80 nacionalidades de los cinco continentes, participan en los Cursos Internacionales de Verano de la Universidad de Salamanca.

Ello consolida una vez más a la institución como un referente mundial en la enseñanza del español y el turismo idiomático.

El rector Juan Manuel Corchado Rodríguez ha dado la bienvenida a los alumnos que participan en esta LXIII edición, que se inauguró el pasado 3 de julio, acompañado del vicerrector de Internacionalización y consejero delegado de Cursos Internacionales, Raúl Sánchez Prieto; y el director general de Cursos Internacionales, Rubén Ramírez Gutiérrez.

Los Cursos Internacionales combinan excelencia académica, innovación docente y una inmersión lingüística y cultural única en el entorno histórico de Salamanca, ofreciendo una experiencia formativa que trasciende las aulas y crea vínculos entre personas, idiomas y culturas.

Un símbolo de la vocación internacional del Estudio salmantino, institución que, ocho siglos después de su fundación, sigue siendo “un espacio abierto al mundo y comprometido con su tiempo”, como subrayó el rector en el acto de inauguración celebrado en el Paraninfo.

Nacionalidades

Sobre las nacionalidades de procedencia del estudiantado procedentes de Europa, América, Asia, África y Oceanía, que eligen en verano la Universidad de Salamanca para completar sus estudios.

El principal país, como ya es tradición, es Estados Unidos, con 919 alumnos y alumnas, seguido de Italia, con 279. China crece de forma destacada respecto a 2025, pasando de 135 a 176 estudiantes.

También mejoran otros mercados importantes, como Alemania, que pasa de 22 a 69 estudiantes; Japón, de 41 a 52; Francia, de 23 a 49; y Corea del Sur, de 20 a 34.