La ULE impulsa una aplicación para formar en gestión de la diversidad en universidades y entidades sociales de Europa

La conferencia de presentación de resultados de Dynna Diversa en la Universidad de León Universidad de León

Pasar de la sensibilización a la capacitación. Bajo esta premisa, la Universidad de León participa en el desarrollo de una aplicación de carácter europeo que permitirá trasladar la formación en gestión de la diversidad a un formato digital, interactivo y accesible para universidades y entidades del tercer sector.

La aplicación permitirá acceder de forma flexible a itinerarios formativos dirigidos al personal docente e investigador, al personal técnico y de gestión, a los equipos de gobierno de las universidades y a profesionales de entidades sociales.

Ello con el objetivo de incorporar la gestión de la diversidad a su práctica diaria mediante recursos interactivos, casos reales y herramientas de aplicación inmediata.

Se trata de una iniciativa que forma parte de Dynna Diversa, un proyecto europeo Erasmus+ que reúne a entidades de España, Irlanda, Grecia y Rumanía para impulsar una gestión más eficaz de la diversidad en las instituciones de educación superior y promover entornos educativos más inclusivos y equitativos.

En este marco, la Universidad de León, a través del grupo de investigación Edutools, ha liderado el diseño de la propuesta formativa del proyecto.

Para ello, realizó previamente un proceso de análisis de las necesidades detectadas entre estudiantes, personal docente e investigador, personal técnico y equipos de gobierno de las instituciones participantes, a partir del cual se elaboraron los contenidos que servirán de base para la futura aplicación.

Ocho itinerarios formativos

Fruto de ese trabajo se han desarrollado ocho itinerarios formativos, cuatro de carácter conceptual y cuatro orientados a la aplicación práctica, que servirán de base para la futura aplicación.

Los contenidos abordan cuestiones como las microagresiones, el lenguaje inclusivo, las barreras culturales o la atención a la diversidad mediante un enfoque basado en retos, escenarios reales y herramientas de aplicación inmediata.

El objetivo, según explica Roberto Baelo, responsable del proyecto en la ULE, es que la gestión de la diversidad deje de entenderse como un conjunto de acciones puntuales de sensibilización para convertirse en una competencia integrada en el funcionamiento cotidiano de las instituciones.

"Queríamos ir más allá de las acciones de sensibilización. Queremos que cualquier profesional pueda acceder a la formación cuando lo necesite, avanzar a su propio ritmo y disponer de herramientas que pueda aplicar de forma inmediata en su entorno de trabajo".

La DyDi App, cuyo desarrollo tecnológico está siendo llevado a cabo actualmente por uno de los socios griegos del proyecto, trasladará estos contenidos a un formato interactivo y accesible desde dispositivos móviles.

La aplicación permitirá completar módulos formativos de corta duración, resolver escenarios basados en situaciones reales y acceder a recursos que faciliten la incorporación de la gestión de la diversidad al día a día de universidades y entidades del tercer sector.

Los avances alcanzados hasta el momento fueron presentados recientemente en una conferencia celebrada en la Universidad de León, que reunió a representantes del Vicerrectorado de Inclusión, Igualdad y Proyección Social, de la Fundación Uxío Novoneyra y del resto de entidades del consorcio.Durante el encuentro se dieron a conocer los principales resultados del proyecto y el estado de desarrollo de la futura DyDi App.

Coordinado por la Fundación Uxío Novoneyra, el proyecto Dynna Diversa cuenta con la participación de la ULE, la Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București (Rumanía) y el Trinity College Dublin (Irlanda).

También de las entidades griegas Institouto Koinonikis Kainotomias Kai Synoxis y Evropaiko Kentro Koinonikon Epistimon Politismou Kai Athlitismou, que trabajan conjuntamente en el desarrollo de herramientas innovadoras para mejorar la gestión de la diversidad en la educación superior y en las organizaciones del tercer sector.