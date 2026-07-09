Una nueva terapia combate una bacteria que ocasiona graves infecciones: el gran hallazgo de investigadores de la ULE

El grupo de investigadores de la Universidad de León que ha conseguido el hallazgo Universidad de León

Un estudio liderado por investigadores de la Universidad de León (ULE), que ha sido publicado este mes en la revista MicrobiologyOpen, ha dado a conocer una estrategia muy prometedora de una terapia combinada para combatir el Staphylococcus aureus, una bacteria capaz de causar infecciones graves y difíciles de tratar.

Una de las razones que explican la dificultad que ofrece el tratamiento de infecciones provocadas por esta bacteria reside en su capacidad para ‘esconderse dentro de las células humanas’.

En ese entorno intracelular, muchos antibióticos pierden eficacia, porque no siempre alcanzan concentraciones suficientes en el lugar donde la bacteria se refugia.

Este comportamiento puede contribuir a infecciones persistentes, recaídas y fallos terapéuticos.

Para buscar nuevas soluciones, los autores del estudio realizaron un cribado de 6.297 compuestos ya aprobados o con potencial de reposicionamiento farmacológico.

El objetivo no era simplemente encontrar otro antibiótico, sino identificar tratamientos capaces de funcionar en un modelo de infección intracelular por S. aureus.

Combinación de dos compuestos

El resultado más destacado fue la combinación de dos compuestos: 5-fluoro-2′-deoxicitidina (5-FdC), y rifapentina.

La rifapentina actúa directamente sobre la bacteria, mientras que 5-FdC parece modificar la respuesta de la célula infectada.

Esta doble acción es importante porque cambia el enfoque clásico: no se trata solo de matar al patógeno, sino también de alterar el refugio celular que le permite sobrevivir.

Los análisis realizados indican que 5-FdC activa respuestas de estrés, reparación del ADN y cambios metabólicos en la célula hospedadora.

Estos cambios se asociaron con una reducción de marcadores bacterianos intracelulares.

Además, la combinación mostró actividad frente a diferentes cepas de S. aureus, incluidas cepas resistentes a antibióticos como la meticilina, y fue validada en varios modelos experimentales, incluyendo células humanas, larvas de Galleria mellonella y un modelo de infección pulmonar en ratones.

Una vía prometedora

El trabajo abre una vía prometedora para el desarrollo de terapias combinadas frente a bacterias intracelulares. Sin embargo, es importante ser prudentes: estos resultados son preclínicos.

La combinación todavía no es un tratamiento disponible para pacientes y serán necesarios más estudios para evaluar dosis, seguridad, farmacocinética y eficacia en contextos clínicos.

Aun así, el estudio demuestra el valor del reposicionamiento de fármacos y de las estrategias de doble diana.

Frente a patógenos capaces de esconderse dentro de nuestras propias células, atacar solo a la bacteria puede no ser suficiente.

La clave puede estar en actuar al mismo tiempo sobre el patógeno y sobre el entorno celular que le permite persistir.

Artículo y autores

El artículo, publicado en la revista ‘MicrobiologyOpen’, se puede consultar en el siguiente enlace: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/mbo3.70317

El título del artículo es: ‘Host–Pathogen Dual Targeting With Repurposed Drugs Identifies a Synergistic Therapy for Intracellular Staphylococcus aureus’.

Los autores son: Blanca Lorente‐Torres, Helena Á. Ferrero, Pablo Castañeran, Jesús Llano‐Verdeja, Sergio Fernández‐Martínez, Amanda Herrero‐González y Farzaneh Javadimarand.

También Roberto López, Jesús F. Aparicio, Luis M. Mateos, Michal Letek (Universidad de León), Andrew M. Edwards (Imperial College London), Volker Behrends (University of West London), y Álvaro Mourenza (Universidad de La Coruña)