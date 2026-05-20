La ULE logra el respaldo de la Fecyt a 10 proyectos y refuerza su papel en investigación y divulgación científica

La Universidad de León ha logrado un destacado resultado en la convocatoria de ayudas de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt), al obtener 10 proyectos de los 12 presentados.

Esto supone el mejor dato alcanzado hasta la fecha en este programa competitivo.

La concesión conlleva, según ha señalado el vicerrector de Investigación y Transferencia, Santiago Gutiérrez, un reconocimiento tanto al interés como a la calidad de las propuestas presentadas.

Y también al compromiso de la ULE con la divulgación y la comunicación científica.

Asimismo, ha subrayado que este resultado refleja un porcentaje de éxito muy elevado, que consolida la trayectoria de la institución en este tipo de convocatorias competitivas.

Y que, además, marca una línea de continuidad para los próximos años y refuerza la línea de trabajo en investigación, transferencia y difusión del conocimiento.

En este sentido, la mayoría de los proyectos concedidos, con un montante que supera los 100.000 euros, están centrados en la divulgación científica.

Esto refuerza el papel de la ULE en la aproximación de la ciencia a la sociedad y en el impulso de iniciativas con impacto educativo, territorial y social.

En concreto, la Universidad de León ha conseguido cinco proyectos en la convocatoria de ayudas para el fomento de la cultura científica.

Uno en la convocatoria María de Guzmán para el fomento de la investigación científica de excelencia y dos proyectos en la convocatoria de ayudas para el fomento de la innovación pública.

También otros dos proyectos en la convocatoria de estancias del personal investigador en el ámbito del fomento de la ciencia en las políticas públicas.

Proyectos

En el ámbito de la cultura científica se ha dado luz verde al Plan Anual de Actividades de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación, 'Ciencia compartida y sostenible'.

Este incluye un amplio programa de acciones de divulgación, la creación de materiales reutilizables y el impulso de formatos innovadores con vocación de continuidad y aprovechamiento educativo y social.

También se desarrollará el proyecto 'Ciencia en el Bibliobús', que llevará talleres científicos itinerantes a centros educativos del medio rural de la provincia.

Ello con el objetivo de acercar conceptos de ciencias experimentales al alumnado de infantil y primaria mediante actividades prácticas y materiales divulgativos adaptados.

En esta misma línea, el proyecto 'Aurvillage' pondrá el foco en la difusión del patrimonio ligado a la minería romana en la provincia de León.

Y se basará en la producción de un documental y actividades complementarias que permitan dar a conocer estos paisajes culturales desde una perspectiva científica y divulgativa.

Por su parte, 'Con-ciencia Selmo-Seo' se centrará en la implicación ciudadana en el estudio de la biodiversidad y los paisajes sonoros en zonas afectadas por incendios.

E incorporará herramientas de ecoacústica, trabajo de campo y participación social para el análisis del estado de los ecosistemas.

Completa este bloque el Campus Científico de Verano de la ULE, un programa dirigido a estudiantes preuniversitarios que combina formación, experimentación científica y orientación académica con el objetivo de fomentar vocaciones en el ámbito STEM.

En la convocatoria María de Guzmán para el fomento de la investigación científica de excelencia, la Universidad de León ha obtenido el proyecto de la Biblioteca Universitaria.

Este se encuentra centrado en el acceso a bases de datos bibliográficas de referencia internacional, como Web of Science, con el objetivo de reforzar el apoyo a la investigación y la visibilidad de la producción científica.

Innovación y estancias

En el ámbito de la innovación pública, se desarrollarán dos proyectos.

El primero de ellos abordará la estimación operativa de la humedad del combustible forestal como herramienta aplicada a la mejora de la gestión del riesgo de incendios en Castilla y León.

El segundo se centrará en el asesoramiento científico en materia de protección de datos, inteligencia artificial y ciberseguridad aplicado a la administración local, con especial atención a la modernización digital de la Diputación de León.

Por último, en el ámbito de las estancias de personal investigador, se desarrollarán dos iniciativas.

Una de ellas abordará el estudio histórico y documental de las incautaciones de bienes a partidos políticos durante la Guerra de España y la dictadura franquista, con el objetivo de aportar evidencia científica a los procesos de memoria democrática.

La otra, bajo el título ‘Drones para resiliencia territorial’, empleará tecnologías como sensores LiDAR, cámaras multiespectrales y sistemas de información geográfica para el análisis de riesgos naturales.

Y también para la mejora de la planificación territorial frente a incendios, inundaciones o deslizamientos.