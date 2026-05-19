León impulsa la construcción de una "universidad europea real": la alianza Eureca-pro da un paso decisivo

León ha sido escenario este martes de un paso decisivo con el "primer gran acuerdo común de reconocimiento académico" para la construcción de una "universidad europea real". La alianza Eureca-pro, integrada por la ULE y otras ocho universidades, reconocerá a partir de ahora cualquier actividad formativa desarrollada en algunas de las nueve instituciones académicas.

Una apuesta, además, de la que ha querido ser testigo el alcalde de León, José Antonio Diez, que ha participado en la apertura de la Review Week de Eureca-Pro, la Universidad Europea del Consumo y la Producción Responsables.

El acto ha tenido lugar en la Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial de la Universidad de León, en el marco de un proyecto que persigue una universidad europea "más integrada, conectada y colaborativa".

El acuerdo firmado este martes permitirá que cualquier actividad formativa desarrollada en las nueve universidades que integran la alianza pueda ser reconocida académica por el resto de las instituciones socias.

Esto facilita la movilidad del estudiantado y avanza hacia "futuros programas conjuntos y nuevas iniciativas formativas compartidas a nivel europeo".

La firma ha tenido lugar durante la celebración de estas jornadas, que implican una semana de trabajo en la que se reúnen representantes de las nueve universidades para evaluar los avances alcanzados hasta ahora y definir las próximas líneas estratégicas de colaboración.

La rectora de la ULE, Nuria González, ha destacado en la presentación que este movimiento es un "paso decisivo" para la construcción de esta universidad europea y refuerza el compromiso de la alianza con un "modelo basado en la cooperación, el conocimiento compartido y las oportunidades internacionales para el estudiantado".

El objetivo de Eureca-pro, según ha remarcado González, es que "al menos el 50% del estudiantado y doctorandos de las alianzas pueda participar en experiencias de movilidad, ya sean presenciales, virtuales o híbridas".

Todo ello propiciado por un acuerdo que permitirá que esa movilidad sea "más real, flexible y significativa", abriendo nuevas oportunidades para que los estudiantes diseñen su trayectoria académica a escala europea.

Por otro lado, el rector de la Universidad Técnica de Silesia (Polonia) y rector de rectores de Eureca-pro, Marek Pawełczyk, ha señalado que el acuerdo es un "paso muy importante" de cara a a reforzar la movilidad dentro de la alianza y facilitar que el alumnado pueda ver reconocido en sus universidades de origen la formación realizada.

Junto a ellos, han participado en la firma los rectores de la Universidad de Hasselt (Bélgica), Universidad de Freiberg (Alemania), Universidad de Leoben (Austria), Universidad de Petrosani (Rumanía), Universidad de Ciencias Aplicadas de Mittweida (Alemania) y Universidad Técnica de Creta (Grecia), además del vicepresidente de Estrategia Europea de la Universidad de Lorraine (Francia).

Impacto en la sociedad

Todo ello dentro de una alianza que mantiene una fuerte vocación de impacto social y territorial, desarrollándose para estrechar lazos con administraciones, ciudadanía y entidades en torno a grandes retos vinculados con la sostenibilidad, la producción responsables y el consumo.

Así quedó expuesto durante la inauguración de la Review Week, en la que el alcalde de León, José Antonio Diez, el delegado territorial de la Junta, Eduardo Diego, y el diputado de Servicios Sociales, Francisco Javier Álvarez, participaron.

Todos coincidieron en destacar el papel de la ULE dentro de esta alianza y pusieron en valor un proyecto que sitúa a la ciudad en el mapa universitario y científico europeo.

En este sentido, han tendido puentes para continuar reforzando la colaboración con la ULE y Eureca-pro mediante nuevas iniciativas conjuntas, al mismo tiempo que expusieron algunas de las acciones que ya llevan a cabo desde sus respectivos ámbitos competenciales en materia de innovación, sostenibilidad y compromiso social.