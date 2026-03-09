CSIF pide la matriculación en los centros públicos: "Son garantía del éxito educativo"

Inicio del curso escolar en un colegio de Ávila Rmestudios / ICAL .

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha lanzado una nueva campaña de apoyo a la matriculación en los centros públicos, destacando que “son un pilar fundamental para construir una sociedad más democrática, más inclusiva y más igualitaria, en todos los territorios de la Comunidad”.

Asegura, además, que “son una garantía de continuidad y de futuro para este servicio esencial para la sociedad que es la educación”.

El sindicato ha fundamentado su apoyo en los estándares de calidad que la red pública demuestra año tras año en las evaluaciones internacionales y en las pruebas de acceso a la universidad.

Asimismo, destacan que estos resultados se logran a pesar de que los centros públicos asumen la mayor parte de la escolarización del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

Aseguran que son "el mejor lugar para garantizar el éxito educativo" y atribuyen este éxito a la labor de toda la comunidad escolar y, de forma muy especial, a un profesorado "vocacional y comprometido”.

En cuanto a los valores educativos, CSIF señala que la formación en la red pública se desarrolla bajo principios de "libertad y neutralidad ideológica". El objetivo es fomentar una ciudadanía crítica y competente mediante la promoción de la solidaridad, la participación y la interculturalidad.

Asimismo, recuerdan las facilidades que estos centros ofrecen para la conciliación de la vida familiar, mencionando servicios como el transporte escolar, los comedores y los programas de madrugadores.

Indican además que un aspecto clave de la campaña es el papel de la educación pública como herramienta contra la despoblación. Al ser la única red presente en todo el territorio, especialmente en las zonas rurales más castigadas, se convierte en el principal instrumento para paliar las desigualdades sociales y territoriales.

Por ello, el sindicato ha exigido a la administración educativa que fomente activamente la matriculación en estos centros, aunque ha lamentado que el calendario de solicitudes coincida en gran parte con las vacaciones de Semana Santa.

Plazos de solicitudes

El proceso administrativo para las familias comenzará el próximo 17 de marzo y se extenderá hasta el 8 de abril. Una vez presentadas las solicitudes, el baremo provisional se conocerá el 12 de mayo, abriéndose un plazo de reclamaciones del 15 al 21 del mismo mes.

El sorteo de plazas está programado para el 29 de mayo, mientras que las listas definitivas de adjudicación se publicarán el 24 de junio.

Finalmente, el periodo de matrícula para infantil y primaria se desarrollará del 24 al 30 de junio, ampliándose hasta el 10 de julio en el caso de la educación secundaria.