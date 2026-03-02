La UEMC valida la eficacia de la realidad virtual mixta para seguir al linfedema tras el cáncer de mama

La UEMC valida la eficacia clínica de la realidad virtual mixta en el seguimiento del linfedema tras el cáncer de mama. Fotografía: UEMC.

La Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) de Valladolid, junto a las entidades que conforman el consorcio, ha concluido con éxito el proyecto Trevol.

Se trata de una iniciativa de investigación aplicada que ha validado la “eficacia clínica de la realidad mixta para la evaluación volumétrica del brazo en mujeres con cáncer de mama.

El proyecto, desarrollado en colaboración con Cluster SIVI, Fenix Fisioterapia e Impúlsame, y financiado a través del apoyo a las agrupaciones empresariales innovadoras (AAEEII) de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional con el objetivo de "Conseguir una Europa más competitiva e inteligente".

Nace para dar respuesta a una necesidad clínica relevante: el seguimiento del linfedema secundario al cáncer de mama, una de las secuelas más frecuentes tras el tratamiento oncológico y que puede afectar de forma significativa a la funcionalidad y calidad de vida de las pacientes.

Bajo el acrónimo Trevol (Tecnología de Realidad Mixta para la Evaluación Volumétrica del Brazo en Mujeres con Cáncer de Mama), la investigación se planteó una cuestión clave: determinar si la realidad virtual es comparable al método tradicional de estimación de volúmenes utilizado en consulta, basado en mediciones con cinta métrica.

Los resultados han sido concluyentes. No se han observado diferencias significativas entre ambas metodologías en la cuantificación global del volumen del brazo, lo que confirma que la herramienta de realidad mixta proporciona una medición objetiva y precisa, equiparable a los sistemas convencionales.

Asimismo, el estudio analizó la capacidad de ambas técnicas para detectar variaciones volumétricas entre distintas visitas clínicas. De nuevo, los datos mostraron que la realidad mixta presenta la misma sensibilidad que el método tradicional, lo que refuerza su fiabilidad como herramienta de seguimiento evolutivo en pacientes con riesgo o presencia de linfedema.

Más allá de la validación técnica, la investigación ha abordado la viabilidad de integrar esta tecnología en entornos clínicos reales, evaluando aspectos como la facilidad de uso por parte de profesionales sanitarios, la compatibilidad con sistemas hospitalarios, la seguridad en el almacenamiento de datos y el diseño de interfaces accesibles.

La portabilidad y escalabilidad del sistema se perfilan como factores determinantes para su futura implantación en diferentes contextos asistenciales.

Con estos resultados, Trevol consolida la realidad mixta como una alternativa innovadora y clínicamente fiable en el seguimiento del linfedema asociado al cáncer de mama, abriendo nuevas posibilidades para la incorporación de tecnologías inmersivas en la práctica sanitaria y situando a la UEMC en la vanguardia de la investigación aplicada en salud digital.