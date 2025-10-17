Rodrigo, Eva o Ismael: estos son los nominados a mejor profesor del año en Castilla y León

Una vez finalizado el plazo de recepción de propuestas para la elección de los Mejores Docentes de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria/Bachiller, Formación Profesional, Universidad y Educación No Formal de toda España 2025.

Se han recibido un total de 1.500 propuestas procedentes de todos los rincones de España de alumnado y familiares del alumnado en el caso de Educación Infantil y Primaria.

Cabe recordar que, para estos premios, los docentes no pueden presentar su candidatura, sino que deben ser propuestos por su alumnado y/o por las familias del alumnado en el caso de Educación Infantil o Primaria.

Tras analizar todos los datos de los proponentes se ha publicado el listado nominal de los docentes propuestos a los Premios Educa Abanca Mejor Docente de España.

Será el 5 de octubre de 2025 cuando se publicarán los listados de los diez finalistas de cada categoría y el 8 de noviembre de 2025 se va a celebrar la Gala Anual de los Premios Educa Abanca Mejor docente de España 2025.

En esta gala se van a dar a conocer las puntuaciones obtenidas por cada uno de estos finalistas, y los que mayor puntuación obtengan en cada una de las categorías, serán los ganadores del certamen.

Los elegidos en Castilla y León

En la categoría de Educación Infantil no hay seleccionados de nuestra Comunidad, pero en el de Educación Primaria nos encontramos con Rodrigo Castro Samaniego del Liceo Castilla Maristas (Burgos) y Juan Carlos López Rodríguez, del CRA Campos Góticos de Medina de Rioseco en Valladolid.

En el apartado de Educación Secundaria y Bachillerato están nominados Eva Cazalla Sobrín, del Colegio Santa Teresa de Jesús (Salamanca), Cristina Herrán Delgado del IES Gil y Carrasco (Ponferrada), Iván Rico González, del Colegio Santa Teresa de Jesús, también de Salamanca.

En lo que tiene que ver con la Educación No Formal no hay elegidos de Castilla y León, pero sí en Formación Profesional. Están nominados Águeda Gasulla Aparicio del CFPE en León, Juan Carlos González Hernández, del CPrFP Río Duero, en Valladolid.

En la misma categoría está nominado Ismael Simón Álvarez del CPrFP Gregorio Fernández de Valladolid.

En lo que tiene que ver a la universidad, están nominados Alejandro De Miguel Álvaro, de la Universidad de Valladolid, Sergio Fuentes Antón de la Universidad de Salamanca y Juan Jesús Padilla Fernández, de la misma universidad.