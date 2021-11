"Sánchez quiere alumnos rebaño, sin cultura del esfuerzo", advierte Ciudadanos Castilla y León

"Sánchez quiere alumnos rebaño. Adoctrinar para crear alumnos con escasa o nula formación, sin cultura del esfuerzo", ha criticado la procuradora y portavoz de Ciudadanos en la comisión de Educación en las Cortes de Castilla y León, Marta Sanz Gilmartín. De esta forma, la procuradora liberal ha rechazado el Real Decreto que pretende regular la evaluación, promoción y titulación en la Educación Primaria, Secundaria (ESO), Bachillerato y Formación Profesional (FP).formación.

"Parece que quieren decir a los alumnos: no pienses, no te esfuerces. Ya lo hace el gobierno por ti", ha afirmado. "Alegría no da alegrías. Continua con la implantación del absolutismo del gobierno de Sánchez".

Al respecto, Sanz ha señalado que "Castilla y León no lo va a consentir". Para recordar que "Castilla y León es una comunidad que educa, y educa bien. Y así lo vamos a seguir haciendo".

La portavoz de la formación liberal en la comisión de Educación ha recordado que la programación anual se elabora al inicio de curso, conforme al profesorado y el centro educativo, "y no se puede cambiar de la noche a la mañana".

El Rey Sol

"¿Esta es la responsabilidad de Sánchez?", ha interrogado. "Cada día que pasa parece más al Rey Sol. Y sus acólitos, los súbditos que veneran a un Rey desnudo, incapaces de decirle lo que está bien y lo que está mal".

Sanz ha reivindicado un Pacto nacional por la Educación. "Reivindicamos unidad. Aquí tenemos que estar todos los partidos" Y al respecto, ha demandado a la formación Vox "dar un paso al frente y hacer algo por Castilla y León". Dejar de votar iniciativas con PSOE y Podemos, "¿va a estar apoyando siempre al PSOE y Podemos o va apoyar a la comunidad educativa?"

