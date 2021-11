Lucas, sobre quitar las recuperaciones en la ESO: "Es imposible cumplirlo con el curso empezado"

La consejera de Educación, Rocío Lucas, aseguró hoy en Valladolid que la supresión de las pruebas de recuperación de la ESO, tal y como recoge el Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros, es de "imposible" cumplimiento con un curso ya empezado y con el primer trimestre avanzado, según informa ICAL. Además, advirtió que la Comunidad tiene margen de reordenar la programación educativa. "Una vez que analicemos el contenido del decreto y dentro de nuestras competencias, abordaremos todas las mejoras para que el sistema educativo de Castilla y León no se perjudique y seguir apostando por la calidad y por esas pruebas en el contexto en lo que podamos hacerlo", sentenció.

Durante el proyecto de renaturalización de los patios de los centros escolares, Lucas destacó la utilidad de estos exámenes extraordinarios en Castilla y León ya que han permitido aumentar un 25 por ciento la titulación de ESO. "Se ha logrado que los alumnos hayan titulado con conocimientos y no regalando el título", aseveró.

La consejera consideró "muy difícil", por no decir imposible, de aplicar esa supresión de las recuperaciones este mismo curso cuando ya ha transcurrido parte del primer trimestre, con reglas, calendario escolar y programación didáctica de los profesores. No en vano, precisó que eso requerirá unas adapataciones curriculares, de programación y de calendario. "Cambiar las reglas del juego una vez empezado el partido desde el punto de vista jurídico y de aplicación va a ser muy complicado", añadió.

"Mucha sorpresa"

Rocío Lucas reconoció, según recogió la Agencia Ical, que el anuncio de la aprobación del real decreto que regula la evaluación, promoción y titulación adaptadas a la Lomloe ha causado "mucha sorpresa" en el seno de la Junta ya que, según declaró, el compromiso de la ministra de Educación con las comunidades autónomas era que la supresión de las recuperaciones en Secundaria no se iba a llevar a cabo en el presente curso escolar. "La palabra de la ministra no se puede mantener por que no solo ha faltado a su palabra si no que no ha habido diálogo al enterarnos por la prensa", lamentó.

También recordó que el Ministerio de Educación decidió sacar adelante el real decreto en base a un informe del Consejo de Estado que dictaminó en contra de la moratoria, que no es vinculante por lo que reiteró la demanda de conocer su contenido.

