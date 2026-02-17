El grupo de música tradicional Nuevo Mester de Juglaría, Premio Castilla y León de las Artes 2025

El grupo de música tradicional Nuevo Mester de Juglaría durante la celebración de la Fiesta de Villalar, el pasado 23 de abril de 2025

El grupo segoviano de música tradicional Nuevo Mester de Juglaría ha sido reconocido con el Premio Castilla y León de las Artes en su edición correspondiente a 2025. El jurado ha acordado, por mayoría, concederle este galardón "por su papel esencial en la preservación, a través de la música, de la cultura y las tradiciones castellanas y leonesas".

El jurado ha destacado "la labor de este grupo segoviano de música tradicional castellana y leonesa como transmisor de la memoria y la identidad colectivas de la Comunidad, así como su contribución a la conservación de su rico patrimonio inmaterial".

También se ha valorado que Nuevo Mester de Juglaría lleva trabajando desde hace más de medio siglo "en la dignificación y difusión del folklore de los pueblos castellanos y leoneses". Su trayectoria trasciende el espectáculo musical y constituye todo un proyecto etnográfico y comunitario de recopilación "sobre el terreno" de canciones, romances, costumbres, hablas, léxicos, estilos de danza y prácticas festivas "que integran nuestras raíces y nuestro acervo".

El jurado, formado por personas de reconocido prestigio en el ámbito de las artes y el patrimonio cultural, ha estado integrado en esta edición por Joaquín Sánchez, director de Diario de León; Gregoria Cavero, catedrática de Historia Medieval de la Universidad de León y Sonia Frías, coordinadora del Área de Innovación, Ciencia y Formación del Círculo de Bellas Artes y directora del programa musical Entrelares, de Radio Círculo.

También por Carlos de la Casa, doctor en Historia y académico de la Real Academia de la Historia y de la Real Academia de Bellas Artes de San Jorge, en Cataluña; Carlos Aganzo, director de la Fundación Vocento; y Jesús Ignacio Sanz, que ha ejercido las funciones de secretario.

Anteriores premiados

El Premio Castilla y León de las Artes tiene por objeto distinguir a aquellas personas o entidades que, con su creación en las artes plásticas, música, o cinematografía o su labor en la protección o conservación del patrimonio cultural de la Comunidad, hayan contribuido de manera destacada al enriquecimiento, defensa y puesta en valor del patrimonio artístico y cultural de Castilla y León.

Los galardonados, cada año, hasta el momento son: 1984, Juan Manuel Díaz Caneja; 1985, Baltasar Lobo y Antonio Baciero; 1986, Cristóbal Halffter; 1987, José Vela Zanetti; 1988, Antonio Fernández Alba; 1989, Francisco Regueiro; 1990, Luis Sáez; 1991, José Núñez Larraz; 1992, Las Edades del Hombre; 1993, Comunidad Benedictina de Santo Domingo de Silos; 1994, Claudio Prieto; 1995, José Sánchez-Carralero; 1996, Antonio Giménez-Rico; 1997, Esteban Vicente; 1998, Modesto Ciruelos; 1999.

Dúo Frechilla Zuloaga; 2000, Cristóbal Gabarrón; 2001, Venancio Blanco; 2002, José María García ‘Castilviejo’; 2003, Ana Jiménez López; 2004, Fernando Urdiales; 2005, Amancio Prada; 2006, José María Mezquita Gullón; 2007, José María González Cuasante; 2008, Ángel Mateos Bernal; 2009, Santiago Martín Sánchez ‘El Viti’; 2010, Enrique Seco San Esteban; 2011, Alberto Bañuelos Fournier; 2012.

Jesús López Cobos; 2013, Concha Velasco y Lola Herrera; 2014, Amaya Arzuaga Navarro; 2015, Águeda de la Pisa Prieto de la Cal; 2016, Semana Internacional de Cine de Valladolid (SEMINCI); 2018, el Museo Nacional de Escultura; 2020, José Luis Alonso Coomonte; 2021, Museo Casa Botines Gaudí; 2022, Luis Moro; 2023, Museo Art Nouveau y Art Déco Casa Lis; y 2024, Dora García.

Restauración y Conservación

En el periodo comprendido entre 2001 y 2014 se concedió el Premio Castilla y León de la Restauración y Conservación del Patrimonio, cuyo objeto quedó subsumido en el Premio de las Artes a partir de 2015.

Los premiados en esta desaparecida modalidad fueron: 2001, Luis del Olmo; 2002, Sebastián Battaner Arias; 2003, Carlos Elorza Guinea; 2004, Fundación Santa María la Real; 2005, Carlos Muñoz de Pablos; 2006, José Javier Rivera Blanco; 2007, Miguel Manzano Alonso; 2008, Asociación Colección de Arte Contemporáneo; 2009, Concepción Casado Lobato; 2010, Eloísa García de Wattenberg; 2011, Enrique Baquedano Pérez; 2012, Germán Delibes de Castro; 2013, Ángel Sancho Campo, y 2014, Ismael Fernández de la Cuesta.

Los Premios Castilla y León, convocados anualmente desde 1984, tienen la finalidad de reconocer la labor de aquellas personas, grupos o entidades que contribuyan a la exaltación de los valores de la Comunidad castellana y leonesa o que, realizada por castellanos y leoneses, dentro o fuera del ámbito territorial de la Comunidad, suponga una aportación destacada al saber universal.

Estos premios cuentan con otras seis modalidades además del Premio de las Artes: de Investigación Científica y Técnica e Innovación, de las Letras, de las Ciencias Sociales y Humanidades, del Deporte, de los Valores Humanos y Sociales, y de Tauromaquia.