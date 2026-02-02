El alma mater del festival ‘Olmedo Clásico', premio Castilla y León de Ciencias Sociales y Humanidades

El fundador y codirector del Festival de Teatro ‘Olmedo Clásico, Germán Vega García-Luengos. ha sido distinguido con el Premio Castilla y León de Ciencias Sociales y Humanidades en su edición de 2025.

El jurado, reunido recientemente, ha decidido otorgar este galardón por unanimidad, destacando su papel como referente nacional e internacional en el estudio del teatro clásico español.

La resolución del jurado pone especial énfasis en la capacidad de Vega García-Luengos para combinar la tradición literaria con las tecnologías de vanguardia.

Se han resaltado sus estudios apoyados en herramientas de estilometría a través de Inteligencia Artificial, una metodología que ha permitido confirmar o descartar autorías dudosas en obras de grandes figuras como Lope de Vega y Calderón de la Barca.

Gracias a este enfoque, el galardonado es considerado un pionero en las llamadas Humanidades digitales, coordinando plataformas clave para la cultura hispánica como: Portales especializados en la Biblioteca Nacional o proyectos en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.

‘Olmedo Clásico’

Más allá de su labor académica como catedrático de Literatura Española en la Universidad de Valladolid, el premio reconoce su impacto directo en la sociedad y la escena de Castilla y León. Vega García-Luengos es el fundador y codirector del Festival de Teatro ‘Olmedo Clásico’.

Desde su creación en 2006, el festival no solo ha logrado proyección mundial, sino que se ha consolidado como "uno de los símbolos más relevantes de la identidad cultural castellana y leonesa", vinculando la excelencia académica con la divulgación para el gran público.

Con este reconocimiento, Germán Vega García-Luengos se suma a una lista histórica de ilustres premiados que comenzó en 1984 con Antonio Tovar, y que incluye nombres como Enrique Tierno Galván, Víctor García de la Concha o los astronautas Pablo Álvarez y Sara García (premiados en 2024).