Seis cines de Castilla y León emtirán en directo la exclusiva gala 'The Royal Ballet' desde Londres

Seis cines de Castilla y León, de los 125 de España, emitirán en directo , el miércoles, 16 de noviembre, a las 20.15 horas, la gran gala 'A Diamond Celebration', que se restransmitirá desde The Royal Opera House de Londres. Ello dentro de los actos de homenaje a The Friends of The Royal Opera House, ya que celebran su 60 aniversario, además de todo el apoyo que efectúan a la ópera y el ballet londinense.

Gracias a las nuevas tecnologías digitales, todos los espectadores que quieran y puedan asistir a este importante evento cultural, en los cines podrán vivir y disfrutar del espectáculo en directo como si estuvieran presentes en el teatro Covent Garden.

'Diamonds', el ballet de George Balanchine, estrenado hace 55 años, concretamente en 1967, tienes como protagonistas a las estrellas Reece Clarke, Natalia Osipova, Marianela Núñez, Vadim Muntagirov, Francesca Hayward, Steven Mcrae y Yasmine Naghi,.

El director, Kevin O'Hare, ha preparado un programa con una muestra del repertorio de The Royal Ballet, siempre exquisita y variada, que interpretan a los principales clásicos, como también a los coreográfos actuales.

