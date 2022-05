Madrileño, mexicano, artista y premio Ateneo-Ciudad de Valladolid: así es Christian Fernández Alonso

Madrileño de nacimiento, mexicano por vivencias, profesor, artista visual y escritor de toda la vida, aunque un premio solo se lo reconozca desde hace apenas unos meses. Un juntaletras sobresaliente, que logró imponerse a más de 160 escritores y conseguir el ansiado galardón de la 68 edición del Ateneo-Ciudad de Valladolid. Pero Christian Fernández Alonso es, ante todo, “estudioso y aficionado del arte en todas sus manifestaciones”, lo que le ha llevado a la creación de revistas creativas como ’Vision’ y su galardonada novela ‘Buen Ladrón’, con la que muchas de las horas de creación se invirtieron en una “ardua investigación documental y de hemeroteca”.

Noches enteras “husmeando” en prensa castellano y leonesa de los años 30, en los diarios de la región, en libros sobre el románico y el gótico, para intentar conseguir una atmósfera que nos traslade a los años de la II República, cuando Tierra de Campos soportaba la Gran Depresión, el caciquismo y la pobreza extrema. La hemeroteca ha sido “una experiencia verdaderamente positiva, la única que te permite viajar en el tiempo, trasladarte al momento y forma de hablar de la época”.

Un trabajo intenso que se ha extendido durante más de cuatro años, al tener que compaginarlo con su día a día, con los trabajos que realmente dan de comer. Porque es una realidad triste, pero es una realidad, muchos de los escritores deben recurrir a una actividad diferente para tener un sueldo que les permita vivir. Según un estudio de 2019, de más de 600 escritores encuestados, solo el 17% se dedicaba en exclusiva a ello. Por suerte, la primera incursión del escritor madrileño ha sido un éxito.

Sin embargo, aunque el futuro sea esperanzador, ‘Buen Ladrón’ ha sido escrito “en días de dormir poco o sacando tiempo de donde no lo hay”, aclara el escritor. “Con las novelas hay que buscar ‘tiempo de calidad’, algo que se aplica a las familias, a cuidar niños, no es solo encontrar un rato libre, sino un momento que te permita la suficiente concentración y fluidez para poder desarrollar un trabajo de manera continuada”, subraya Fernández Alonso. “En mi caso resido en Sevilla y tenía que dar clases en Madrid todas las semanas, así que las dos horas y media del vagón de silencio del ave son las que han hecho posible escribirlo”.

Un libro arduo de crear, pero del que el madrileño “no cambiaría nada, he recibido críticas muy constructivas, las he recibido con todo agradecimiento y sí he cambiado en la versión final del libro para publicar algunos detalles que me habían hecho notar, lo realmente complicado es pulir el manuscrito para su versión final, hay capítulos, escenas o datos que crees que son importantes, pero que no lo son realmente para el lector”.

Porque, aunque en un principio se escribe por gusto, al final los autores lo que más desean es llegar al lector, hacerles sentir sensaciones y sentimientos. Una tarea que han conseguido muchos, pero solo algunos resuenan en la memoria de Fernández Alonso, “Delibes, y su obra ‘Castilla, lo castellano y los castellanos’, Torrente Ballester, con la saga ‘La Fuga de J.B’, o Ramon J. Sender con ‘El lugar de un hombre’”. “Las influencias son muchísimas y las deudas de honor unas intencionales y otras subconscientes pues ahí están “, subraya el escritor.

Aunque a su memoria vengan algunos de los escritores más laureados del siglo XX del panorama español y castellano y leonés, el autor recomienda leer de todo, pero sobre todo “algo que verdaderamente te guste, te enriquezca y, sobre todo, que te aumente tu capacidad expresiva”. Además, hace una alusión a una cita de Ikram Antaqui, una filosofa siria, que decía que “en la vida solamente tienes tiempo de leer 400 libros, una cifra como cualquier otra, pero que se refería a que hay que depurar muy bien las lecturas porque no tienes un tiempo indefinido”.

A pesar de haber terminado ‘Buen Ladrón’ recientemente, y que apenas lleve publicado un mes, el ganador del ‘Ateneo-Ciudad de Valladolid’ no ha parado de escribir. Y ante una segunda parte de su obra, confiesa que “si los lectores lo piden habrá una continuación, pero quiero adelantar nada de la novela, existe esa posibilidad”. Además, añade que tiene “otros proyectos en curso, pero que tendré que encontrar el tiempo de calidad para ir completándolo”.

