Raúl, de gira por Castilla y León: “22 años después sigo soñando, aunque ya no sea su boca”

A comienzos de siglo, dos 'Raúles' brillaban sin apellido en España. Uno, el delantero del Real Madrid marcando goles que daban Ligas de Campeones, el otro, un cantante de Vitoria que hacía bailar a todo el país al ritmo de ‘Sueño su Boca’ 'As de Corazones' o ‘Prohibida’. Ya han pasado 22 años desde que Raúl Fuentes (Vitoria, 9 de febrero de 1975) irrumpió en nuestras casas y nuestros oídos, en aquella preselección de Eurovisión, rompiendo todas las expectativas musicales marcadas, las listas de venta y los números 1.

Como diría uno de sus temas más bonitos, Raúl ‘sigue vivo’ y regresa con ‘Perdona que te Diga’, un ritmo muy arraigado a sus raíces, con la esencia de los ritmos más actuales y ciertos toques ochenteros, que hacen de esta canción “algo único y personal”. Hoy comienza una minigira por Castilla y León que le llevará esta noche a Ampudia (Palencia), mañana a Villamarciel (Valladolid) y por último, el domingo, la guinda en el teatro Zorrilla de la capital vallisoletana.

Pregunta. Y Raúl ‘sigue vivo’….

Respuesta. Sigue vivo porque no se ha muerto en ningún momento, he estado muy vivo. No lo cuentas con el apoyo de los medios de comunicación, pero en estos 22 años desde que salió Sueño Su Boca siempre he trabajado en la música, haciendo conciertos y todo con proyectos musicales. Siempre al pie del cañón.

P. ¿Qué está prohibido en la vida de Raúl?

R. El frustrarse, la negatividad, el miedo… Nos tenemos que envalentonar y plantar cara a la vida con mucho entusiasmo.

P. ¿Qué recuerdos tiene de Castilla y León y de Valladolid?

R. En Castilla y León he trabajado muchísimo. Además, puedo decir que en los últimos años ha sido mi destino de escape para mis vacaciones, puentes y días de relax. He hecho rutas de montaña con mis amigos.

P. Hoy actúa en Ampudia (Palencia) y mañana en Villamarciel (Valladolid), pueblos pequeños, ¿qué atractivo saca?

R. Me encantan este tipo de actuaciones porque son muy cercanas, me siento desnudo ante el público. Se crea un vínculo especial donde no hay ni trampa ni cartón. Te muestras al desnudo y eso te crea una vinculación que no se olvida. Además, son pueblos que están muy deseosos de fiesta de la de siempre. ¡Cómo lo estamos todos! Tenemos ganas de normalidad. Aunque es cierto que veremos un show más relajado al principio, y otro más movido al final.

P. Y el domingo estarán en el teatro Zorrilla de Valladolid. Un marco incomparable

R. Es una maravilla. Actué el año pasado por estas fiestas y fue complicado porque se estaba potenciando la cultura segura. El volver de nuevo me apetece mucho. La gente va a vivir un repertorio especial. Será un concierto capricho, con canciones con las que yo comencé antes de Sueño su Boca, con estilos lentos y baladas.

P. Hace años se puso de moda la palabra reinventarse, ¿usted también lo ha hecho?

R. Lo hago cada mañana (risas). Me levantó con la ilusión de hacer algo diferente, de sentirme vivo. Tú cambias, la música cambia y guardas tu esencia, pero es inevitable que vayas tomando prestado de las nuevas alternativas, de los nuevos productos y estilos musicales que salen al mercado.

P. Habla de esencia. ¿Qué queda de ese Raúl de ‘Sueño Su Boca’?

R. La esencia de Raúl sigue estando muy marcada en mis últimos trabajos, por ejemplo en ‘Perdona que te diga’ tiene ese aire positivo y de fiesta. Todo eso, sumado a las nuevas tendencias, cogiendo esencias de los años 80 y con un cierto retro.

P. ¿Le canta ahora al desamor?

R. Ya lo hecho muchas veces, pero siempre desde un lado positivo, desde el lado de avanzar, de volver a pensar en un futuro.

P. ¿Qué tiene ese público de la generación de los 80 y 90 para ser tan fiel?

R. La forma de consumir la música ha cambiado, te vas dejando llevar por las modas, pero creo que éramos un público más fiel de lo que es ahora. Ahora la música es más de usar y tirar, aunque suene mal decirlo. Esa generación era más de guardar esa esencia y mantenerla. Canciones de esa época te despiertan mil cosas, hemos sabido guardar parte de nuestra vida en esas canciones.

P. Esta muy de moda lo de hacer dueto, ¿con quién le gustaría?

R. Tengo muchos compañeros y amigos con los que me encantaría subir al escenario. Pero siempre he dicho que lo primero es elegir la canción adecuada y luego eliges a la otra persona.

P. ¿Para qué le ha servido la pandemia?

R. Para sicoanalizarme y conocerme, lo viví en una situación complicada porque estuve siempre solo. Me ha enseñado a conocerme a mí mismo, y a enseñarme que soy capaz de hacer cosas que pensaba que no podía hacer.

P. Usted se quedó a las puertas de ir a Eurovisión, y este año dicen que somos favoritos.

R. Todos los años dicen lo mismo (risas), hasta los años que peor hemos quedado. Es cierto que Chanel es una máquina escénica y no pasará desapercibida. El día 14 de mayo estará el primero animando, pero ya sabemos que esto será muy complicado.

P.- Raúl, perdona que te diga…¿qué?

R. Que sigo vivo y sigo soñando, no sé si su boca, pero sigo soñando.

