Más de 150 llamadas en un día de locos en Castilla y León: el viento y la lluvia, los culpables

El 112 de Castilla y León ha atendido, hasta las 19:30 horas de hoy, 160 llamadas relacionadas con fenómenos meteorológicos adversos como son la lluvia y el viento.

Lo que ha supuesto avisar a los servicios de emergencias por más de un centenar de incidentes, como peligro de caída de objetos, desbordamientos de cauces, obstáculos en calzadas o por filtraciones de aguas.

Por tipos de emergencias, las más habituales han sido los obstáculos en calzadas -señales, ramas, árboles, vallas...-, con un total de 54, seguidos por el peligro de caída de objetos (39).

Además, el 1-1-2 ha dado aviso por doce desbordamientos de arroyos, regatos o cauces de ríos, cinco avisos por filtraciones de agua en viviendas o por tres inundaciones.

El resto de los avisos hacían referencia a algún corte de suministro eléctrico, y a daños o averías en el mobiliario urbano.

En cuanto al reparto por provincias, se ha dado aviso por 58 incidentes en León, 17 en Burgos, 14 en la de Palencia y otros 12 en Valladolid.

Ocho avisos se han dado en la provincia de Salamanca, otros seis en la de Zamora y cinco en la de Segovia. Finalmente, tres en la provincia de Soria y uno, en Ávila.