Turismo destaca el papel de CyL como "columna vertebral e imprescindible" del Camino de Santiago

El director general de Turismo, Ángel González, viene realizando en la última semana un recorrido sobre distintas localidades que conforman la red del Camino Francés a su paso por Castilla y León. El viernes pasado visitó el Albergue de peregrinos de Astorga, y esta semana ha recorrido poblaciones como Carrión de los Condes, Frómista o Villalcázar de Sirga. El jueves visitó también la histórica sede episcopal burgalesa de Sasamón, que pretende ser reconocida como parte de la Vía Aquitana, uno de los ramales del Camino Francés. Para finalizar la semana, hoy ha recorrido Foncebadón, en donde se entrevistó con el alcalde de Santa Colomba de Somoza, José Miguel Nieto. Este recorrido es previo a la convocatoria de la Comisión de los Caminos a Santiago por Castilla y León que se celebrará el próximo miércoles con la presidencia del consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja.

A la idea de promoción del Año Santo Compostelano, responde también la presentación de la campaña Apertura de Monumentos en verano, que realizó recientemente la viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho, desde San Juan Ortega la campaña Ilumina, o los conciertos de los ciclos Sinfónica en el Camino o Las Piedras Cantan.

Según ha señalado el director de Turismo "quiero conocer de primera mano los problemas que tienen las asociaciones titulares de Albergues y los municipios del Camino. Para nosotros es de vital importancia el Camino Francés. No solo por ser Itinerario Cultural Europeo, sino por constituir una red de peregrinaje con más de diez siglos. La historia no se explica sin este eje vertebrador. El Camino no puede perder nunca esa condición: vía de peregrinos, y lo digo con mayúscula. Y en ese Camino son fundamentales los territorios castellanos y leoneses. Son más de 400 kilómetros, columna vertebral e imprescindible del camino, y más en el Año Santo Compostelano, por encima de marcas comerciales o mixtificaciones".

