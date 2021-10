El PP niega que en la Convención Nacional se trate un adelanto electoral en Castilla y León

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular de las Cortes de Castilla y León, Raúl de la Hoz, ha negado que se aborde en la Convención Nacional del PP que se celebra este fin de semana en Valencia un posible adelanto electoral en la Comunidad.

Tras la Junta de Portavoces del Parlamento regional, De la Hoz ha garantizado que este asunto no se tratará en el foro nacional del Partido. Del mismo modo, el portavoz de Ciudadanos, David Castaño, también ha dudado de que esta cuestión se lleve a la Convención.

No obstante, Castaño ha abogado por eliminar "ruido" sobre este asunto y se ha preguntado por qué Castilla y León tendría que ir a un adelanto electoral cuando no existe un problema en el Gobierno. "Tenemos presupuestos, negociaciones abiertas sobre los PGC y no hay pérdida de la mayoría parlamentaria", ha defendido.

Respuesta del PSOE

Por último, la viceportavoz del PSOE, Virginia Barcones, ha reiterado que el PSOE no tiene miedo a un adelanto electoral en la Comunidad, aunque ha precisado que no es el momento, ya que, dada la situación Castilla y León necesita "estabilidad" para gestionar los fondos que llegan desde la UE y desde el Gobierno.

En este sentido, ha lamentado que el Gobierno regional no esté en el trabajo de gestión de fondos sino que centre ahora su labor en "cálculos electorales". "Están despitados, están muy distraídos", ha lamentado.

