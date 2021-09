Ignacio Cosidó cesa, a petición propia, como asesor de la Junta de Castilla y León

El salmantino Ignacio Cosidó ha cesado a petición propia como personal eventual de la Junta de Castilla y León, según ha publicado el Boletín Oficial de la Comunidad (Bocyl) y que firma el propio presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco.

El exdirector general de la Policía entre 2011 y 2016 ha prestado servicios como asesor en materia de despoblación para el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, desde el año 2019. Su fichaje generó gran polémica por el alto sueldo, que ascendía a más de 55.000 euros.

Así, Mañueco adopta el acuerdo para la formalización del cese, “a petición propia”, como personal eventual de Cosidó, a quien “agradece los servicios prestados” en sus obligaciones de asesor.

Señalado directamente por Villarejo en la Kitchen

La permanencia del ex senador por Palencia y senador territorial por Castilla y León en el gabinete del ejecutivo se había vuelto especialmente incómoda el pasado mes de junio, después de que el ex comisario Villarejo apuntara a Cosidó como "el alto cargo que le encargó la llamada 'operación Kitchen'". Según explicó en la comisión de investigació constituida en el Congreso, fue el exdirector general de la Policía quien le encargó que captara al chófer de Luis Bárcenas para espiar al extesorero del PP y recuperar documentación comprometida para el PP y "altas instituciones del Estado".

Ante la misma comisión de investigación de la 'operación Kitchen', Cosidó lo negó todo: "Jamás he despachado con el señor Villarejo, jamás he comido con él, jamás le he llamado por teléfono ni he intercambiado mensajes, y jamás le he hecho llegar instrucciones por terceras personas". Según explicó, entre sus funciones como director de la Policía no estaba la de dirigir las investigaciones policiales, ya que esa es labor de jueces y fiscales, y su relación con cargos policiales se limitaba a los miembros de la Junta de Gobierno --el director adjunto operativo (DAO), los directores y los comisarios generales--, y puntualmente con mandos de otras unidades.

Es más, recordó al PSOE que tanto el DAO como los miembros de la Junta de Gobierno de la Policía no los nombró él, sino el ministro del Interior, que en su etapa fue Jorge Fernández Díaz.

