Carlos Sobera se moja sobre las conductas de Adrián en 'Secret Story': "No me parecen apropiadas"

Se acerca el final de Secret Story y, tras varios meses de denuncias por parte de la audiencia respecto a las actitudes y el comportamiento de Adrián dentro de la casa, ha sido Carlos Sobera quién ha decidido dar su opinión.

Todo ha ocurrido después de los gestos inapropiados del concursante hacia Marta, quién ha afirmado sentirse "como una mierda" tras varios días de 'malas actitudes' por parte de su pareja. "Te huele el pelo a cajón cerrado" o "Yo los ronquidos no los aguanto" habían sido algunos de los desplantes que el profesor de Calatayud había hecho a la concursante.

Tras estos comportamientos, Sobera se ha unido a la crítica que ya llevaba un tiempo por redes sociales, e incluso avisaba a la madre de Marta de las imágenes que iba a ver y que no eran nada agradables. "Ha hecho cosas que se pueden considerar un poco feas con Marta", recalcaba el presentador en la gala del domingo.

Adrián trata un poco mal a Marta no? Avergonzándola en público con lo de los ronquidos #SecretRectaFinal — Andrea Aliaga (@Andrew_aliaga) March 27, 2022

Por su parte, la madre de Marta denunciaba públicamente los comportamientos del joven hacia su hija: "Ha habido cosas que no han sido correctas y que no me gustan". Además, no ha querido dar su opinión personal sobre la conexión entre los jóvenes, y apuntaba a que tendría que ver cómo se comportan fuera para poder ser más objetiva.

Al mismo tiempo, Ana, la defensora de Adrián, alegaba que era una visión personal de Sobera, y que consideraba que no estaba comportándose de forma negativa en el concurso. A su vez, el presentador interrumpía rápidamente a la defensora, alegando que "el programa y él opinaban lo mismo" sobre el aragonés.

Concurso polémico

Adrián se ha visto envuelto en varias polémicas a lo largo del concurso. La audiencia todavía recuerda la ocultación por parte del programa de la pelea que tuvo con Nissy, la cual se saldó con su posterior expulsión.

Con ello, Twitter se llenaba de vídeos en los que se podía ver a otros concursantes de la casa haciendo comentarios sobre una supuesta actitud de Adrián, que no había gustado a sus compañeros. Los seguidores del programa ahora reclaman que se publique todo el contenido sobre sus actitudes violentas ya que hay imágenes de muebles rotos y sus nudillos con marcas tras varios encontronazos.

