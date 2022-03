“No estás a la altura del reality”: Las críticas a Víctor Sandoval tras abandonar ‘Secret Story’

El domingo de la pasada semana Telecinco decía introducir a tres famosos en Secret Story: La casa de los secretos, en un intento no ya de reflotar sus audiencias sino de mantener a flote las que quedan. Los elegidos fueron Miriam Saavedra, Tom Brusse y Víctor Sandoval, pero el periodista de corazón decidía abandonar la convivencia de forma voluntaria el pasado viernes. Su paso por la casa de Guadalix fue una sucesión de desencuentros con uno de los participantes, Rafa, y muchos creyeron que eso precipitó su marcha, pero no fue la única razón.

En la gala de anoche, que presentó como siempre Toñi Moreno, Víctor explicó que hasta que optó por salir se habían vivido una colección de momentos tensos, que comenzó con un comentario de Miriam Saavedra que no le gustó.

Durante la convivencia Víctor fue muy crítico con Rafa, pero no permitió que el concursante pusiese sobre la mesa la relación que Sandoval tuvo con Nacho Polo y cómo se tomó la ruptura, la cual todavía colea en televisión. Ante eso, Sandoval le respondió que “tú estás a un nivel, y yo a otro”. Tras varios desencuentros ahí el periodista se plantea por primera vez salir de la casa donde todo se ve y se oye. “Si me hablas me voy porque no tengo nada que escuchar. Para mí ya estás muerto y con muertos no hablo”, llegó a decir Víctor a Rafa, cuando el participante quiere hablar con él. “No he venido a que se me denigre, se me juzgue y que vuelvan los fantasmas del pasado”, decía el colaborador de Telecinco, quien precisamente había vuelto a despertar esos fantasmas del pasado unos días antes cuando persiguió a su ex Nacho Polo por el centro de Madrid, durante una conexión en directo con Sálvame.

Así es como Víctor Sandoval ha abandonado voluntariamente la casa de Secret Story #Secret18M pic.twitter.com/ituCVbBLic — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) March 18, 2022

En su llegada al plató Víctor Sandoval ha tenido que enfrentarse a las críticas de la hermana de Rafa y también a las de Carmen, concursante con la que había iniciado una relación. “No deberías haber entrado, no estás a la altura del reality”, le reprocharon. “Gente como tú no debe estar ningún medio de comunicación. Lo que has hecho con Rafa es de ser poco profesional y mala persona”, insistía Andrea, la hermana de Rafa. Un pensamiento al que se sumó Nagore Robles, que le advirtió: “Sabes perfectamente que no has estado bien”.

[Más información: Raquel Bollo decide abandonar su trabajo en ‘Viva la vida’ tras el machaque de ‘Sálvame’]

Sigue los temas que te interesan