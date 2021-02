Pablo Motos regresa esta noche a 'El Hormiguero': su contacto no es positivo en COVID

Falsa alarma. La persona con la que había tenido contacto Pablo Motos que dio positivo por COVID, lo que le obligó este lunes 1 de febrero a ausentarse de El Hormiguero por precaución, finalmente, ha dado negativo, según ha anunciado el presentador en redes sociales.

"Al final mi contacto ha dado negativo total. A mí también me han hecho otra PCR y soy negativo. Así que en ningún momento hemos estado en contacto con el virus. Todo son buenas noticias y esta noche espero volver a estar en el programa", ha dicho Motos en su cuenta personal de Instagram.

Como ya contamos este lunes, tras quince años y más de 2.000 programas, Pablo Motos no presentó el popular programa de Antena 3 "por precaución" por haber estado en contacto con un positivo por COVID.

"Estoy en casa porque esta tarde una persona se ha hecho un test de antígenos y ha dado positivo. Por precaución me he venido a casa. Le acaban de hacer una PCR porque el test no estaba claro. La PCR es no concluyente. Así que hasta mañana no saldremos de dudas. Espero que todo haya sido una falsa alarma", dijo el valenciano en redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pablo Motos (@pablomotos)

Que Motos no presentara El Hormiguero anoche puede tildarse como algo histórico en televisión. Y es que, ni siquiera cuando fallecieron sus padres o cuando hace apenas dos semanas fue operado del hombre, el valenciano se había ausentado del formato producido por 7 y Acción.

"Me quiero despedir y quiero... a ver si soy capaz de decirlo. Hoy le quiero dedicar este programa a mi mamá, que ha fallecido esta mañana. ¡Para ella!", dijo el comunicador hace dos años tras ponerse al frente del programa sólo unas horas después de que falleciera su madre.

Dos años antes, Motos también despedía a su padre tras una larga enfermedad. "Yo sé que es un día muy especial para ti, pero el jefe -señalando al cielo- está orgulloso de ti, seguro", le dijo Alejandro Sanz.

Motos fue sustituido anoche por la colaboradora Nuria Roca, quién se ganó el aplauso unánime del público por la frescura, el dinamismo y el humor que proporcionó al longevo formato.

De hecho, fueron muchos los espectadores que pidieron que Atresmedia le dé un programa en solitario a Roca e incluso hubo algunos que comentaron que sería buena opción que El Hormiguero se emitiera también en la noche del viernes con la presentadora valenciana al mando.