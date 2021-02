'Socialité' muestra las imágenes de Antonio José sangrando tras una pelea en plena calle

El cantante Antonio José ha sido agredido en plena calle mientras paseaba a su perro, Enzo, por el barrio sevillano de Montequinto. Según ha mostrado este fin de semana Socialité, el artista acabó con la cara ensangrentada tras recibir el golpe de un vecino con el que estaba protagonizando una discusión.

Al parecer, el cantante estaba en casa de un amigo y decidió salir a pasear a su mascota por las inmediaciones del barrio. Según los testigos del suceso, el pastor alemán de Antonio José comenzó a pelearse con el perro de un vecino, lo cual fue el origen del conflicto.

Varios curiosos se agolparon en la zona, llamados por los gritos e insultos que se escuchaban, e inmortalizaron la pelea con sus móviles. Así, en las imágenes se aprecia cómo la tensión acabó desembocando en una agresión física al cantante, que aparece en las imágenes con una herida en el labio de la que brota bastante sangre.

Antonio José acabó ensangrentado tras la trifulca. Mediaset

El agresor, sin embargo, no aparece en la escena, por lo que no se sabe si los golpes fueron mutuos y si corrió la misma suerte que Antonio José. No obstante, parece el asunto acabó solucionándose sin intervención de la policía.

Por el momento, no se han desvelado más detalles de lo ocurrido y el ganador de la tercera edición de La Voz no se ha pronunciado públicamente sobre esta polémica, por lo que se desconoce si adoptará medidas legales tras sufrir esta agresión en plena calle.

Contagio por Covid-19

Esta es la segunda vez en menos de medio año que los fans de Antonio José reciben una noticia preocupante que nada tiene que ver con su carrera musical. Y es que, el pasado mes de agosto, el exrepresentante español en Eurovisión Junior tuvo que cancelar varios de sus conciertos debido a "fuertes mareos". Finalmente, el artista revelaba en sus redes sociales que había dado positivo en coronavirus.

"Supongo que ya os habéis enterado de que soy positivo en Covid-19. La verdad es que está siendo un día bastante raro. Quiero mandaros este mensaje de tranquilidad porque creo que es necesario", explicaba el joven ataviado con una gorra.