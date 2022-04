¿Quién es Pablo Díaz, uno de los mejores concursantes de 'Pasapalabra'?

Este pasado 11 de abril Pablo Díaz reaparecía de forma inesperada en 'Pasapalabra'. Y el pasado jueves 21 de abril se celebró un duelo muy especial por la celebración de los 500 programas. En este programa, Pablo ha demostrado que sigue siendo un auténtico 'crack' de las palabras.

En los concursos de televisión está funcionando cada vez mejor el que los espectadores se familiaricen con los concursantes, y que cada tarde los vean rozar (y ocasionalmente alcanzar) el éxito gracias a su destreza y a su sabiduría. En el caso de Pasapalabra, Antena 3 ha encontrado un filón en Pablo Díaz, que tiene un vínculo muy importante con el programa. Desde que era pequeño lo veía con su abuela, que fue la primera en animarle a ir en cuanto fuese mayor de edad. Con 18 años empieza a leer el diccionario y a buscar información que le pudiese servir para resolver el famoso rosco durante varias horas al día.

Con 19 años, debuta en Pasapalabra, entonces en Telecinco, convirtiéndose en el concursante más joven de la historia. Era el año 2017 y permanece en el concurso 47 programas, en los que estuvo muy cerca del bote.

“Los casting los hacían en el Fnac de Callao, en Madrid. Me hicieron dos roscos escritos y luego un par de roscos orales, frente a la cámara. Cuando yo lo hice [entonces el programa seguía en Telecinco] había que pasar de 20 aciertos para ser seleccionado. En los roscos escritos acerté unas 22 palabras y en el rosco oral, creo que hice 21”.

En junio de 2018 tiene una nueva oportunidad, sustituyendo al mítico Fran González, que tuvo que dejar el concurso por motivos personales. En esa segunda ocasión estuvo solo tres programas pero se quedó a una palabra del bote.

El 26 de junio de 2020 regresó al programa, donde ha vivido enfrentamientos muy ajustados por el bote con Nacho Mangut, y más tarde con Luis de Lama, con el que consiguió batir el récord de duelos hasta fijarlo en 84.

Asimismo, Díaz también ha conseguido batir el récord histórico del programa en número de segundos acumulados (100) y está a punto de superar a Fran González como el concursante con más participaciones consecutivas, fijado en 168.

Un virtuoso de la música

Más allá de Pasapalabra, hay que destacar que Pablo Díaz, nacido en Tenerife un 5 de febrero de 1997 y afincado en Madrid, es un virtuoso de la música: comenzó a estudiar violín a los cinco años, y con seis el piano. En ese sentido, hay que destacar que sus padres también se dedican a la música.

"Yo tenía claro que si no estudiaba específicamente para el programa, no haría nada”, explica el joven concursante a EL ESPAÑOL. "Pasapalabra no es como Saber y Ganar u otros concursos que son más difíciles pero mucho más de cultura general. Pasapalabra es un concurso de chapar, de oposición total. Por eso decidí ponerme a estudiar un año cuando cumplí los 18”.

Ese estudio ha dado sus frutos. Pero al tiempo que se prepara el programa, Pablo sigue estudiando el instrumento musical con el que se ha criado: el violín. Como curiosidad, tocó el violín una vez durante la presentación de un libro de Christian Gálvez, antiguo presentador de Pasapalabra.

“De ganar el bote, quizás ahora lo enfocaría más a estudiar un máster de composición para medios audiovisuales. Ya vería dónde. A mí me gusta mucho la música de cine y, sobre todo, la de videojuegos”, explica. “Lo que me daría el bote es una tranquilidad inmensa. No necesitaría trabajar ocho horas al día y podría estar un par de años estudiando sin tener que preocuparme de dónde voy a sacar dinero para comer”.

Actualmente, el joven también forma un trío de música de cámara junto al violonchelista Gonçalo Lélis. Se llaman Trío Ramales. Juntos, los tres músicos han llevado su música a muchos rincones de España.

