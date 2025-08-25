El mundo del cine y la televisión está completamente en shock por la muerte de Verónica Echegui. La intérprete ha fallecido a los 42 años tras estar varios días ingresada en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. La noticia ya ha sido confirmada por la Unión de Actores en sus redes sociales.

Ganadora de un Premio Goya al mejor cortometraje de ficción por Tótem loba, la actriz nacida en Madrid el 16 de junio de 1983 era conocida especialmente por su labor cinematográfica. Fue su papel protagonista en Yo soy la Juani lo que le catapultó en la industria cinematográfica, siendo candidata al ‘Cabezón’ a la mejor actriz revelación.

Aunque trabajó con cineastas como Roberto Pérez Toledo, Icíar Bollaín, Manuel Martín Cuenca, Belén Macías, Álex Pina, Bigas Luna, Cesc Gay o Maria Pipoll, la actriz tuvo también una importante carrera en televisión.

De William Miller y Fernando Tejero a María Castro: el mundo del cine llora la muerte de Verónica Echegui a los 42 años

De hecho, su último proyecto estrenado fue la serie A muerte. Vista inicialmente en Apple TV+ y luego en Atresplayer, la ficción creada por Natalia Durán, Oriol Capel y Dani de la Orden hablaba, precisamente, sobre el final de la vida.

La trama de la ficción partía del reencuentro de dos antiguos compañeros de instituto, cuyos universos eran paralelos, en un funeral. En una entrevista a BLUPER, Echegui reflexionaba sobre la muerte, precisamente.

“Me planteaba si morir es realmente morir y se acabó y ya está. Si nos morimos así, yo en entonces no creo en la vida. Hay bastantes testimonios de doctores, de científicos, de personas que han ido y han vuelto, que han tenido experiencias con la muerte, tras una muerte cerebral, y que han vuelto y lo están contando”, expresaba.

Pero no sólo A muerte le hizo triunfar a Echegui en televisión. Aquí un repaso de sus series más recordadas.