El mundo del cine y la televisión está completamente en shock por la muerte de Verónica Echegui.
Verónica Echegui. La intérprete ha fallecido a los 42 años tras estar varios días ingresada en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. La noticia ya ha sido confirmada por la Unión de Actores en sus redes sociales.
Ganadora de un Premio Goya al mejor cortometraje de ficción por Tótem loba, la actriz nacida en Madrid el 16 de junio de 1983 era conocida especialmente por su labor cinematográfica. Fue su papel protagonista en Yo soy la Juani lo que le catapultó en la industria cinematográfica, siendo candidata al 'Cabezón' a la mejor actriz revelación.
Aunque
Trabajó con cineastas como Roberto Pérez Toledo, Icíar Bollaín, Manuel Martín Cuenca, Belén Macías, Álex Pina, Bigas Luna, Cesc Gay o Maria Pipoll, la actriz tuvo también una importante carrera en televisión.
De William Miller y Fernando Tejero a María Castro: el mundo del cine llora la muerte de Verónica Echegui a los 42 años
De hecho,
Su último proyecto estrenado fue la serie A muerte, inicialmente en Apple TV+ y luego en Atresplayer, la ficción creada por Natalia Durán, Oriol Capel y Dani de la Orden hablaba, precisamente, sobre el final de la vida.
La trama de la ficción partía del reencuentro de dos antiguos compañeros de instituto, cuyos universos eran paralelos, en un funeral.
En una entrevista a BLUPER, Echegui reflexionaba sobre la muerte, precisamente.
“
"Me planteaba si morir es realmente morir y se acabó y ya está. Si nos morimos así, yo en entonces no creo en la vida. Hay bastantes testimonios de doctores, de científicos, de personas que han ido y han vuelto, que han tenido experiencias con la muerte, tras una muerte cerebral, y que han vuelto y lo están contando", expresaba.
Pero no sólo
A muerte le hizo triunfar a Echegui en televisión. Aquí un repaso de sus series más recordadas.
'Paco y Veva' (2004)
Aunque la ficción estaba protagonizada por Hugo Silva y Elena Ballesteros,
Paco y Veva le dio a Verónica Echegui su primer papel importante en la pequeña pantalla. En la ficción de TVE, estrenada dos años antes de Yo soy la Juani, encarnaba a Isa, una adolescente envuelta en situaciones típicas de la edad.
'Cuéntame cómo pasó' (2014)
Realmente, Echegui estuvo sólo en un episodio de la emblemática y veterana ficción. Sin embargo, su presencia fue clave. La actriz aparecía en el sexto episodio de la décimo quinta temporada encarnando a Cristina, una joven rockera que ayudaba a Carlos Alcántara (Ricardo Gómez) a superar sus miedos y traumas tras salir de la cárcel.
‘Fortitude’ (2015)
Fue su primera serie internacional. En esta ficción británica emitida por Sky Atlantic, Verónica Echegui interpretó a Elena Ledesma, una camarera española que trabaja en un pueblo remoto en el Ártico y cuyo pasado está envuelto en misterio.
‘Apaches’ (2017)
Su primer papel protagonista en televisión fue en 2017 con la serie
Apaches. En esta producción, encarnaba a Carol, una joven que llegaba al barrio de Tetuán con 14 años y que tuvo siempre muy claro que quería salir, como sea, de ese ambiente.
‘Paquita Salas’ (2018)
Como pasó con
Cuéntame cómo pasó, Verónica Echegui tuvo un papel breve pero importante en Paquita Salas. Su personaje fue el de Edurne Bengoetxea, formando parte de los cameos de la segunda temporada.
'Días de Navidad' (2019)
La actriz formó parte del amplio elenco femenino de esta miniserie de Netflix creada por Pau Freixas, en la que encarnó a la versión joven de María, una de las hermanas protagonistas que interpretó también Victoria Abril.
‘3 caminos’ (2021)
La actriz encarnó a Raquel en esta serie de Prime Video sobre cómo el Camino de Santiago cambia la vida de las personas. Raquel era una mujer muy impulsiva que, en los tres viajes que realiza, vivía una serie de cambios personales que hicieron del Camino una de sus experiencias más importantes.
‘Intimidad’ (2022)
La intérprete mostró su lado más comprometido en
Intimidad, donde interpretó a Ane, una joven trabajadora que fue víctima de la filtración de un vídeo privado, que provocó que fuese víctima de acoso. Por este papel, fue nominada al Premio Platino a la mejor actriz de reparto en serie.
‘Los pacientes del doctor García’ (2023)
Verónica Echegui fue una de las protagonistas de
Los pacientes del doctor García. La madrileña encarnaba a Amparo Priego, una joven falangista que buscaba seguridad y refugio en la casa del médico protagonista (Javier Rey) durante la Posguerra.
‘A muerte’ (2025)
Su último trabajo ha sido en televisión, interpretando a Marta. En la ficción, se muestra que la mujer fue tremendamente popular en el instituto y que es un espíritu libre. Sin embargo, su fobia al compromiso se encontrará con un embarazo inesperado y el diagnóstico de que a un amigo cercano suyo le detectan un cáncer terminal.