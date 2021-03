Antena 3 se corona con las seis emisiones más vistas del martes

Este martes 9 de marzo, Antena 3 se alza como la cadena más vista de la televisión, con una cuota del 16,1%. Un gran dato que tiene una explicación muy sencilla, y es que logró las ocho emisiones más vistas de la jornada.

En lo más alto del podio se encuentra Antena 3 Noticias 2, que tuvo una cuota del 22,3% con 3.755.000 espectadores, según los datos de Kantar ofrecidos por Barlovento Comunicación. Le sigue Pasapalabra con un 25,7% y 3.684.000, y El Hormiguero con un 18,5% y 3.207.000.

El listado de programas más vistos de la jornada lo complementan Antena 3 Noticias 1, el previo de El Hormiguero (que tuvo como invitadas a las actrices Carmen Machi, Carolina Yuste y Nathalie Poza) y la serie turca Mujer, que en este martes logra 2.227.000 espectadores y un 19%, lo que le permite liderar su franja.

En Telecinco, La isla de las tentaciones: Hay más imágenes logra un 10,8% de cuota de pantalla y 1.860.000 espectadores de audiencia media. A continuación, el nuevo episodio de Love is in the air tenía como plato fuerte el posible embarazo de Eda, logra captar la atención del 13,3% de la audiencia con 1.428.000 espectadores.

En La 1, La Noche D tuvo a Alejo Sauras, Sara Sálamo, Toni Acosta, Joaquín Reyes y Julián López como invitado, y hablaron sobre los sueños. El magacín de Dani Rovira baja hasta el 9,3% de cuota con 1.082.000 espectadores.

En La 2, Cachitos de Hierro y Cromo se queda con un 4,6% y 790.000 espectadores, en una entrega dedicada a la copla más clásica, con actuaciones de Miguel de Molina, Lola Flores, El Príncipe Gitano o Rocío Jurado, entre otros. A continuación, Un país para escucharlo se queda con un 1,8% y 247.000 espectadores.

José Sacristán era el entrevistado de la semana por Mamen Mendizábal en Palo y astilla, en laSexta. El actor narró su historia personal a 877.000 espectadores, con una cuota media del 5,8%, en lo que supone el final de la primera temporada del programa.

La oferta nocturna la cerraba Cuatro con En el punto de mira, que analizó la figura de las primeras damas. Roza el 4% de cuota de pantalla con 491.000 espectadores.