Raquel Bollo, sobre Terelu Campos y Lydia Lozano en 'Sálvame': "Hicieron cosas contra sus principios por miedo"

El Universo Sálvame todavía es recordado en Telecinco, aunque no de la mejor manera. Raquel Bollo ha contado cómo antiguos rostros del extinto magacín temían dar opiniones disidentes sobre ciertos temas. El motivo era para no enfrentarse al “frente fuerte” del programa.

Así lo ha contado este pasado 27 de diciembre en Fiesta. Todo surgía por el debate que se produjo alrededor de las Campos. La pregunta era si existía cierto miedo al clan en los platós de televisión.

Raquel Bollo hablaba desde su propia experiencia, dado que había trabajado con ambas en Sálvame. De hecho, la ex de Chiquetete ha coincidido también en otros formatos posteriores, con Carmen Borrego en Tardear o con Terelu Campos en De viernes.

Lo que sorprendió de su declaración fue que las posibles fricciones que hubiera podido tener con Terelu Campos no estaban tan relacionadas con ella, sino con su entorno. La madre de Manuel Cortés citó entonces a un “frente fuerte” de Sálvame, señalando a los rostros más combativos y polémicos del desaparecido magacín.

De hecho, Bollo hablaba tanto de Terelu Campos como de Lydia Lozano, ambas actualmente rostro de la cadena y panelistas en De viernes. Aunque no quiso dar nombres de ese presunto “frente fuerte”, no dudó en comentar que ambas comunicadoras tenían “temor” por llevarles la contraria.

Kike Calleja, Raquel Bollo y Saúl Ortiz en 'Fiesta'. Mediaset

La madre de Alma Bollo, además, afirmaba que las dos se lo habían comentado fuera de cámaras. “Aunque Lydia pensara que yo tenía razón, era incapaz de enfrentarse al 'frente fuerte'. Entonces, se ponía del lado del fuerte y no del débil”, ha explicado en el magacín vespertino presentado por Emma García.

La empresaria comentó un incómodo momento en el que Lozano le dio la razón posteriormente.

“Tuve una bronca brutal por un tema muy desafortunado en la última época del programa en el que yo estaba. Lydia me 'daba' en directo porque seguía la corriente de todos ellos por temor”, explicaba.

“Luego me mandaba mensajes y me decía: 'Qué bien has estado. Has dicho lo que tenías que decir'. En directo era incapaz de pronunciar eso”, agregaba.

A pesar de que le “dolía” la actitud de Lozano delante de las cámaras, Bollo insistía en que la consideró una “buena compañera”. “Pensé que a ella también le atizaban por todos los lados”, recordando que ese mensaje que le envió le transmitió “alivio”.

Aurelio Manzano, Maite Galdeano, Marisa Martín Blázquez, Emma García, Kike Calleja, Raquel Bollo y Saúl Ortiz en 'Fiesta'. Mediaset

Bollo también tuvo palabras sobre Terelu Campos, en la misma línea. La sevillana recordó esa polémica tarde en la que tuvo un duro enfrentamiento con los miembros de Sálvame en los pasillos de Mediaset.

“Ese día estuvo muy mal porque [Terelu] dirigía el programa y no paró lo que tenía que haber parado”, lamentaba la colaboradora en el formato producido por Unicorn Content.

La empresaria revelaba que, hace un año, la madre de Alejandra Rubio contactó con ella para pedirle “disculpas”. La misma consuegra de Mar Flores le confesó sentirse mal por haber seguido “la corriente” de ese “frente fuerte”.