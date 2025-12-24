Rosario Flores y Antonio y Josemi Carmona cantarán en el Pirulí para celebrar el 70 aniversario de RTVE

Faltan apenas siete días para despedir 2025. Este año que viene, La 1 celebrará su 70 aniversario. Por ello, su gala especial de Nochevieja, titulada La Casa de la Música, contará con actuaciones excepcionales desde lo más alto de Torrespaña, el icónico Pirulí. Los artistas que tendrán ese honor serán Rosario Flores y Antonio y Josemi Carmona, dos de los tres de Ketama.

Junto con Rosario, estará su hijo, Pedro Antonio Lazaga. Todos pondrán música a los últimos compases de 2025 desde esta emblemática torre, sello de todos los años que está en activo RTVE.

En colaboración con Cellnex y coincidiendo con la despedida del año en el que se ha conmemorado el 30º aniversario del fallecimiento de Lola y Antonio Flores, los artistas subirán a la céntrica torre de telecomunicaciones madrileña para ofrecer una actuación para dar la bienvenida a 2026.

La noche incluirá más sorpresas. Coincidiendo con el inicio de las celebraciones de los 70 años de Televisión Española, la Corporación estrenará el himno Imparables, en el que más de medio centenar de profesionales vinculados a la televisión y radio públicas ponen voz a un tema que homenajea a la cadena en su cumpleaños.

Estarán presentes diversos rostros de la cadena, como David Broncano con el resto de la tropa de La Revuelta. También Jordi Hurtado, Marc Giró, Paula Vázquez, Jacob Petrus, Adela González, Javier Ruiz y Miriam Moreno.

Edificio Torrespaña (Pirulí).

No faltarán tampoco Marta Flich, Gonzalo Miró, Jesús Cintora; el jurado de MasterChef y de Maestros de la Costura; Anne Igartiburu y Javi de Hoyos; Inés Hernand, Ángela Fernández; Inés Ballester.

Estarán también los presentadores de Informativos y de Deportes Marc Sala, Carlos del Amor, Lluís Guilera, Ana Ibáñez, Juan Carlos Rivero y Felipe del Campo y el equipo de El Tiempo con Mónica López al frente.

También se verá a Jero Fernández; Aitor Albizua; Txurru, Rodrigo Vázquez, Nieves Álvarez, Cayetana Guillén Cuervo y Elena S. Sánchez; los protagonistas de La Promesa y Valle Salvaje, Benita; Pedro Santos; los cantantes Blanca Paloma, Nebulossa, Vicco y Gonzalo Pinillos, entre otros.

No faltarán tampoco representantes de la nueva 2Cat, como Oriol Nolis, Gemma Nierga y Cristina Villanueva. Se suman asimismo a este homenaje las principales voces de RNE, como Juan Ramón Lucas, Pepa Fernández, David Cantero, Marta Solano y Rosa María Molló, entre muchos otros.

Artistas de la gala de Nochevieja 2025-2026 de RTVE. RTVE

Imparables es un himno, compuesto y producido por Jordi Cubino, con apoyo en la letra de María Eizaguirre, directora de Comunicación de RTVE, será protagonista de las conmemoraciones del aniversario de la cadena pública a lo largo de todo el próximo año.

El tema ha sido grabado en Madrid, Barcelona y Londres, en London Sound Studios, Aurha Studios y Abbey Road Studios London.

Rumbo a 2026

El gran especial previo a las uvas promete momentos únicos con la música como gran protagonista. La Oreja de Van Gogh estrenarán desde San Sebastián su esperado nuevo single, con el que Amaia Montero regresa como vocalista a la banda después de 18 años.

También estarán en este especial Nicki Nicole, Lola Índigo, Amaia y Ana Torroja, que ofrecerán sus actuaciones desde enclaves espectaculares de Madrid, Granada o Pedraza, entre otras localidades.