Sorpasso en el prime time del miércoles: 'El 1%' de Arturo Valls arrebata el liderazgo a 'Hasta el fin del mundo'

Arturo Valls y Yolanda Ramos, en un fotomontaje de BLUPER. Atresmedia Televisión y RTVE

El 1% ha vuelto a hacerse con el control de la noche del miércoles, algo que parecía destinado ya a Hasta el fin del mundo. El reality de TVE había liderado desde su estreno, cuatro semanas consecutivas, con datos realmente buenos en La 1.

Este miércoles, 10 de diciembre, se ha producido un sorpasso, algo que se venía intuyendo en los últimos duelos, pues la distancia se reducía cada vez más.

El 1% de Arturo Valls mejoró cuatro décimas el dato de hace siete días al registrar un 12,2% de share y 884.000 espectadores de media en Antena 3.

#El1PorCiento CRECE y recupera el LIDERAZGO de la noche de los miércoles



💰 LÍDER con un 12.2% de share y una media de 884.000 espectadores en @antena3com



💰 Más de 2 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/FvPVNX7C2N — Dos30' (@Dos30TV) December 11, 2025

Nueva entrega de #HastaElFinDelMundo en el prime time de @la1_tve



🧭 Firma un 11.3% de share y una media de 686.000 espectadores



🧭 Más de 2.7 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa #QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/V5KHbToMtG — Dos30' (@Dos30TV) December 11, 2025

Supera, como decimos, a la quinta entrega de Hasta el fin del mundo. El formato de telerrealidad con Alba Carrillo, Cristina Cifuentes y Rocío Carrasco cae a su peor resultado de la edición al firmar un 11,3% y 686.000 seguidores.

El programa sufre un bajón de 1,5 puntos respecto a la entrega del pasado miércoles.

La Agencia, por su parte, se despide con datos muy discretos en Telecinco. La serie que adaptaba el éxito francés cerró la temporada con un 8% y 580.000 espectadores. Esto es 9 décimas peor que el dato que hizo El precio de, con su especial sobre el rey emérito.

Cazadores de imágenes (4,8%) y Callejeros -emitió un reportaje sobre salud mental- en Cuatro (4,3%) completan la noche.

En el access prime time, El Hormiguero no da tregua en una noche en la que el partido del Real Madrid en la Champions hizo que las cifras de audiencia fueran más bajas de lo habitual.

🐜 @El_Hormiguero en @antena3com registró 3.642.000 ESPECTADORES ÚNICOS (AA).



🤗 El programa congregó 1.740.000 espectadores de media y un 13,1% de cuota de pantalla. #CarrascoEH#Audiencias📺📊 pic.twitter.com/g9yZIegSQm — Barlovento Comunicación (@blvcom) December 11, 2025

No obstante, el programa de Pablo Motos es el que mejor aguantó al liderar con 13,1% y una media de 1.740.000 espectadores gracias a la visita de Manuel Carrasco.

La Revuelta se queda por detrás con un 10,7% y 1.416.000 seguidores. El legendario Jordi Hurtado y el cantante Ozuna fueron los invitados de David Broncano. Y, muy cerca, se queda La isla de las tentaciones, que obtiene un 10,3% y 1.340.000 espectadores.