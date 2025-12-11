Pedro J. Ramírez, sobre 'Imparables': "Contribuye al desarrollo de la educación en valores en América Latina"

Pedro J. Ramírez, director de EL ESPAÑOL, en una imagen de archivo. Rodrigo Mínguez

Imparables, el nuevo documental de El Rugido Producciones, la productora de EL ESPAÑOL, vio la luz este miércoles, 10 de diciembre, en un evento celebrado en el Palacio de la Prensa de Madrid.

Se trata de un proyecto realizado para la Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI). Los 40 minutos de la producción proponen un viaje emocional por Argentina, Ecuador, Brasil y Honduras, con el objetivo de visibilizar historias reales de superación.

Imparables ya está disponible en YouTube y en el catálogo de Prime Video.

A la cita acudió Pedro J. Ramírez, director y presidente ejecutivo de EL ESPAÑOL, que aseguró que Imparables "resume muy bien el espíritu y la actitud de tantas personas que, coordinadas por la OEI, contribuyen al desarrollo de una educación en valores en América Latina".

"La OEI nos hace sentirnos orgullosos de pertenecer a una comunidad vertebrada por dos idiomas, el español y el portugués", reconoció Ramírez, añadiendo que la institución le hace "mantener la esperanza en un mundo mejor".

Pedro J. Ramírez y Cruz Sánchez de Lara asisten a la presentación de 'Imparables'.

Por su parte, Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL, comentó que los "mandatos que está llevando a cabo el secretario general de la OEI, Mariano Jabonero, son innovadores".

La editora de Magas, ENCLAVE ODS, Cocinillas y Mascotario aludió al "momento de evolución" que vivimos a raíz del desarrollo de "las tecnologías, la inteligencia artificial y la brecha digital". Son cuestiones que están "suponiendo un diferencial en la educación".

Mariano Jabonero, secretario general de OEI, habla sobre 'Imparables'.

Mariano Jabonero, además, aseguró que Imparables "es una oportunidad única para ver en pantalla grande el trabajo que realizamos desde la OEI y para compartir un momento de encuentro e inspiración".

"Son testimonios que conmueven, interpelan y dan sentido a nuestra labor cotidiana y reivindican el valor de la cooperación y el multilateralismo", expuso el secretario general de la OEI.

El reportero Asell Sánchez-Vicente Magán en la presentación de 'Imparables'. El Rugido Producciones

Asell Sánchez-Vicente Magán es el reportero que ha recogido de primera mano los testimonios de Imparables. "Es un documental que te pone los pies en la tierra y que te ayuda a ver la cooperación de otra manera", aseguró.

"La cooperación es saber escuchar y estar al lado de las personas que más lo necesitan y ver cómo así pueden salir adelante", dijo el periodista, que reconoció también que esta experiencia le ha cambiado "la escala de valores".

Así es 'Imparables'

El documental cuenta con María Bensadón, Jair Esquiaqui, Martín Lorenzo y Miguel Toral como productores ejecutivos. Lourdes Martínez es la directora, Víctor Manuel Gulias Riande, el director de formatos.

La dirección de imagen corre a cargo de Víctor Gulias, mientras que David Castro Alvariño es director de contenidos. Alberto Sánchez Conejo es director de Producción; Asell Sánchez-Vicente Magán, reportero, y Daniel Prieto Giraldes, cámara.

- Argentina

En Argentina, desde la Villa 31, Imparables descubrirá la historia del Primer Umbral Papa Francisco, donde día a día, personas en situación de vulnerabilidad son ayudadas a reinsertarse en la sociedad, reconectando con sus familias y seres queridos.

Gastronomía, deporte y literatura son utilizados día a día gracias a la colaboración y el apoyo social.

- Ecuador

Quito, en Ecuador, es donde reside la Fundación Ecuador Sinfónico, un proyecto dedicado a la educación musical de los más pequeños.

Gracias a la fundación, niños como Isabela, Bárbara y Lucas encuentran un refugio de las calles en la música, donde desarrollan sus habilidades y talento de una manera que no podrían haber imaginado.

Imagen del tráiler de 'Imparables', el nuevo documental de El Rugido Producciones.

- Brasil

Desde Brasil, cientos de personas pueden acceder a una formación de calidad gracias a co.liga, una plataforma educativa sobre economía creativa que ha ayudado a gente como Luiza a desarrollarse profesionalmente.

También conoceremos el centro de formación Escola do Olhar, donde se permite un acceso y acercamiento al arte y a la educación junto a Victoria y Be Sancho.

- Honduras

Honduras es el hogar de Dexadilia, una mujer que gracias a la formación puede gestionar su trabajo y mantener a su familia, y a Eliu, un chico ciego que día a día supera sus propias expectativas.