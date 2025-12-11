Histórico: Nemo, ganador de Eurovisión 2024, devuelve su trofeo tras confirmarse la participación de Israel

Nueva muestra de rechazo a la participación de Israel en Eurovisión 2026. A la retirada de cinco países, entre ellos España, se suma la acción de uno de los últimos ganadores del festival, Nemo Mettler.

El que fue representante de Suiza en 2024 ha anunciado que devuelve su Micrófono de Cristal en señal de protesta. Así lo ha confirmado el joven en su cuenta personal de Instagram.

"El año pasado, gané Eurovisión y por ello fui galardonado con un trofeo", empieza diciendo el artista suizo, que triunfó hace casi dos años en Malmö al son de The Code.

"Y, aunque estoy inmensamente agradecido a la comunidad que existe en torno al concurso y todo lo que esta experiencia me ha enseñado como persona y artista, hoy no siento que este trofeo pertenezca a mi estantería", reconoce Mettler.

Nemo subraya que "Eurovisión dice apoyar la unidad, la inclusión y la dignidad para todos". "Valores que hicieron que el festival mereciera la pena" para el de Biena.

Sin embargo, el cantante expone que "la participación de Israel, durante lo que la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU concluyó que fue un genocidio, muestra un claro conflicto entre esos ideales y las decisiones tomadas por la UER".

Nemo denuncia que la unión de radiodifusoras "suaviza la imagen de un Estado acusado de graves irregularidades", algo que entra en conflicto con el discurso de que Eurovisión es "apolítico".

Suiza se postula para ganar Eurovisión con Nemo Mettler y 'The Code' (EBU).

"Cuando varios países se retiran por esta contradicción [España, Países Bajos, Irlanda, Eslovenia e Islandia], está claro que hay algo que anda profundamente mal", lamenta Mettler.

"Por eso he decidido devolver el trofeo a la sede de la UER en Génova. Con gratitud y con un claro mensaje: 'Vive como proclamas'. Si los valores que celebramos en el escenario no se viven fuera del escenario, entonces incluso las canciones más bellas pierden su significado", opina.

Así las cosas, Nemo acepta estar esperando "el momento en que esas palabras y acciones se alineen". "Hasta entonces, este trofeo es tuyo", sentencia el artista de 26 años.

"Eurovisión necesita arreglos"

La decisión de Nemo Mettler respecto al Micrófono de Cristal que consiguió la noche del 11 de mayo de 2024 no debe extrañar a nadie.

En un despiste al recogerlo, a Mettler se le hizo añicos el trofeo. Tras el sonado momento, en rueda de prensa, Nemo lanzó un mensaje que dejó clara su posición sobre el rumbo del evento.

"He roto el código [se convirtió primer ganador no binario de la historia de Eurovisión] y el trofeo. El trofeo se puede arreglar, así que, tal vez, Eurovisión necesite algo de arreglo también", expresó.

La de 2024 fue una de las ediciones más tensas que se recuerdan, al ser la posterior a los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023.

"Ha sido muy intensa y no siempre agradable. Ha habido muchas cosas que no parecía que todo girasen en torno al amor y la unidad, y eso me entristeció", asumió Nemo.