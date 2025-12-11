El consejo de Nathy Peluso a Broncano en 'La Revuelta': “Si haces el ridículo es bajo la mirada del otro”

De salsa y movimiento ha ido hoy la cosa en La Revuelta. Nathy Peluso ha acudido al espacio de David Broncano para presentar su nuevo trabajo, Malportada, todo compuesto por canciones de salsa.

La conversación ha derivado en la monta de caballo y el baile, y la argentina ha ayudado al presentador sobre su actitud en esto último con un consejo, que bien podría aplicarse en cualquier aspecto de la vida.

“Mi sueño de toda la vida ha sido hacer un disco de salsa. Y lo conseguí”, ha mencionado la Peluso. Todo esto teniendo en cuenta que ya ha publicado varias canciones de este género musical, algo que para la artista “te contagia una energía vital y muy poderosa”.

David Broncano se ha arrancado con una sugerencia y una confesión para la intérprete de Puro veneno.

“Hay varios sitios en el río en Madrid muy bonitos donde la gente baila salsa. He intentado varias veces, pero como hago el ridículo me da vergüenza y me voy”, ha compartido el presentador.

En ese momento la cantante ha adoptado el papel de hermana mayor con Broncano y le ha dado un consejo.

“La vergüenza no te lleva a ningún lado, David. Si quieres progresar, hay que atravesarlo”, ha sopesado la Peluso.

“Igualmente, aunque no bailes salsa correctamente, la música hay que sentirla y no hay que estar pensando si te ves bien o mal. Si haces el ridículo es bajo la mirada del otro. Hay que gozar”, ha reflexionado la artista. Desde luego, un consejo aplicable en muchos aspectos de la vida.

Es más fácil enseñar a bailar salsa a una piedra#LaRevuelta @NathyPeluso pic.twitter.com/tdtfVpTvjG — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) December 11, 2025

Con un tono más picante, la argentina ha desvelado cómo se maneja en el arte de montar a caballo.

“¿Te manejas a caballo?”, ha preguntado Broncano. “Al paso me manejo. Al trote me gusta”, ha contestado la Peluso. Y claro, han comenzado los dobles sentidos.

Mientras que Broncano decía que “al trote gusta” y quería saber cómo se manejaba “al galope”, la argentina, que se las sabe todas, ha tomado las riendas de la situación.

“Al galope lo he experimentado con un chupito de tequila. Mami, una no camina ni corre, una galopa. Hay que galopar”. Obvio, David, quien se mete con la Peluso, puede acabar llevándose una coz. Lo mejor es que la conversación ha terminado con una demostración de, como no, salsa.