La acalorada bronca entre Kiko Matamoros y María Patiño: “¡Desequilibrado, tú! Yo no estoy desequilibrada”

Este jueves la gala de los Premios Ídolo ha sido uno de los temas del día en No somos nadie. María Patiño ha contactado en directo con Marta Riesco y Javi de Hoyos y parece que el sueño de este miércoles de la presentadora se ha cumplido en parte.

De momento, el pisito más famoso de Canal Quickie no ha ardido, pero ha habido llamas. Llamas en forma de una acalorada discusión entre Patiño y Kiko Matamoros.

María Patiño ha querido conocer la opinión de Javi de Hoyos sobre la reticencia de Plex, el youtuber pareja de Aitana, sobre mostrar su lado más femenino al decir la palabra vestidor.

Kiko Matamoros, como es habitual en él, ha realizado un comentario de lo más irónico al respecto que no le ha gustado nada a la gallega.

“Ya sabía yo por qué me costaba hoy dormir y es por lo de Plex y lo del vestidor”, ha comentado Matamoros en voz alta. Y en qué momento. La intervención no le ha hecho ninguna gracia a María Patiño.

“¿Tienes alguna pregunta inteligente o de actualidad para Javier de Hoyos? Desde luego, Kiko, tus bromas a veces me cargan porque con Carlota Corredera no tienes cojones”, ha afeado Patiño a su compañero.

Y se cumplió el sueño de María Patiño en el que veía arder el pisito, al menos, metafóricamente.

“¡Estoy hasta las narices! A mí discutir no me importa, pero el desprecio, no”, ha exclamado la presentadora. Y han comenzado a echarse reproches y lanzarse improperios el uno al otro.

“¡Desequilibrado, tú! Yo no estoy desequilibrada”, ha espetado María Patiño. Matamoros ha pedido que se pusiera el vídeo de ayer en el que su comportamiento le avalaba cuando también recibió gritos.

“¡Sí te pusiste a chillar! Y te cagaste en las bragas y punto y final”, ha mencionado Patiño dejando caer que la actitud de Matamoros se debía a la presencia de Corredera.

Matamoros se ha puesto serio en ese momento, pasando de la broma a la actitud más hostil que conoce. “A mí no me gritas tú y el lenguaje machista te lo aguantas, yo no presumo de cojones”, ha argumentado el colaborador.

La reacción de Patiño ha sido inmediata, por no decir simultánea. “¿Tú, con tus antecedentes machistas? Si no presumes de cojones me tratas con respeto y cuando hago una pregunta no te rías de mí”, ha subrayado la presentadora.

Ambos se han dejado claro que no permiten las faltas de respeto de nadie. Pero quien ha dejado aún más claro que no quería más discusiones ha sido David Valldeperas cuando ha llamado al orden y los ánimos se han empezado a calmar.