Risto Mejide, sobre la retirada de España de Eurovisión 2026: "Israel es la primera que ha utilizado el concurso"

Yuval Raphael y Risto Mejide, en un fotomontaje de BLUPER. EBU-UER y Mediaset España

Eurovisión es una olla a presión y todos los medios se hacen eco de ello. Estos días, la retirada de España de la próxima edición del festival por la participación de Israel está siendo sometida a debate en distintos programas, como Todo es mentira.

Este martes, 9 de diciembre, Risto Mejide reconoció no tener "una opinión formada" sobre este tema y planteaba a los colaboradores si se trataba de otra medida "de maquillaje" del Gobierno de España.

"Yo tengo el corazón dividido", afirmó el presentador de Cuatro, y Alfonso Serrano tomó la palabra: "No sé qué hace la dirección de RTVE, más allá de aplicar su sectarismo ideológico, retirando a España de un concurso musical".

"Sobre todo, porque en el club al que pertenecemos [la Unión Europea de Radiodifusión] se votó democráticamente que no iban a echar a Israel", explicó Serrano, remitiéndose al acuerdo de paz en la Franja de Gaza.

Según el secretario general del Partido Popular de Madrid, José Pablo López, presidente de la Corporación, quiere "ponerse la medalla". Que la medida responde a puro "sectarismo ideológico" a favor del Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez.

Risto Mejide, presentador de 'Todo es mentira'. Mediaset España

"Pero Eurovisión se ha politizado mucho en los últimos años", le rebatió el rostro de Mediaset España, pero Serrano insistía: "Ya, pero ganar un torneo deportivo también se puede politizar".

"Son personas que van allí con sus mejores capacidades musicales", expuso el tertuliano de Vodevil TV. "Bueno, en el caso de Israel, te tengo que recordar que fue una superviviente del atentado de Hamás del 7 de octubre. Son los primeros que han utilizado el concurso".

No es la primera vez que TEM aborda la determinación de la cadena pública. Sí con Risto en plató. El pasado viernes, casi 24 horas después de que saltase la noticia, el espacio de sobremesa conectaba con el cantante Serafín Zubiri para que se pronunciase.

Zubiri, que representó a España en los festivales de 1992 y del 2000, lanzó la siguiente reflexión: "A mí me parece perfecta la decisión que ha tomado Televisión Española. La respaldo totalmente".

Serafín Zubiri entra en directo en 'Todo es mentira'. Mediaset España

"Ya es hora de que dejemos de mirar hacia otro lado, que tomemos cartas en el asunto y nos posicionemos claramente ante un genocidio que no se justifica por nada", explicó el artista.

"Siempre ha habido un reflejo político, pero no tan descarado como ahora", aseguró Serafín, desvelando que no va a seguir el festival este año.