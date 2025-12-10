María Patiño no se corta sobre el futuro de 'No somos nadie': "Llevo dos noches soñando que nos quemamos vivos”

María Patiño con llamas de fuego sobre su imagen en 'No somos nadie' Canal Quickie

Puede ser que La casa de los gemelos 2 haya alterado el estado de paz de María Patiño. O quizá la dura imagen de Fran Antón, marido de Kiko Hernández, encadenado a su local de Melilla le haya provocado un estado de estrés a la presentadora.

Lo que ha quedado claro la tarde de este miércoles en No somos nadie es que María Patiño está soñando cosas que esperemos que no vaticinen el final del espacio de Canal Quickie y Ten.

“¿Por qué no hacer un formato en el que Kiko Matamoros pase la noche en el convento maldito?”. Carlota Corredera abría las puertas del averno con este comentario. “Y que tenga un cara a cara con Satanás”, ha continuado la gallega.

Lo de Arnau Martínez ha sido dar un paso más allá sin sospechar que iba a animar a María Patiño a confesar su sueño ¿premonitorio?“. ¿Y por qué hacer un formato pudiéndolo hacer en este programa de éxito?”, ha agregado el subdirector y colaborador de No somos nadie.

El catalán parece que quería caldear el ambiente cuando ha añadido: “Kiko, me comprometo a que tendrás un cara a cara con Satanás”.

A María Patiño le ardía su confesión en la boca, ya que a la segunda intentona ha podido contar: “Llevo dos noches soñando que nos quemamos vivos”.

Mientras sus compañeros seguían con el cachondeo, María Patiño ha dado más información respecto a su, queramos que no, profecía.

“Estoy hablando totalmente en serio. Llevo dos noches con los sueños muy marcados. Hay alguien de aquí que saca la cabeza por este balcón”, ha compartido la gallega ante todos sus compañeros y con música de película de terror de fondo.

Después del sueño de María Patiño… 😳💭

¡Lu Vargas entra en directo para hacerle una limpieza! 🧼🤣



JAJAJAJA, no puedo con esto 💥 #NoSomos10D 🎙️✨



👉🏻https://t.co/Fbsb8b4MAq pic.twitter.com/e3iosgzAOa — Canal Quickie (@CanalQuickie) December 10, 2025

En ese momento, Patiño parecía que estuviera comparando inconscientemente su sueño con el séptimo episodio de It: Bienvenidos a Derry.

“Esa persona no se salva y comienza una huida donde yo intento salvaros a todos, pero no puedo decir quién, porque solo dos de todos nosotros se salvan”, ha descrito Patiño.

La continuación del sueño parece que muestra una inclinación de lo más compasiva de la presentadora respecto a la eutanasia.

“Hay una persona a la que yo decido matar porque tiene quemaduras de tercer grado. Por el cariño que le tengo no quiero que se esté muriendo poco a poco y con un tronco le quito la vida”, ha desvelado la presentadora.



Mientras María Patiño decía: “Sé que todo esto, estoy hablando en serio, es por algo”, Kiko Matamoros seguía con el cachondeo. “Pero ¿era un tronco de encina?”, ha apostillado el colaborador.

Más le vale no haber dicho eso porque la gallega, como dice la canción, le ha matado con su amabilidad.

“Kiko, que sepas que el primero que sale por esa puerta y al que ayudo eres tú”, ha revelado María Patiño. Por lo menos, Matamoros ha valorado el gesto: “Muchas gracias”, le ha dicho a Patiño.

La duda que queda en el aire la ha dejado patente Carlota Corredera: “María, España necesita saber a quién le das con el tronco en la cabeza”.