Manuel Carrasco se emociona con Robe Iniesta en 'El Hormiguero': “Me ha costado la vida cantar la canción ahora”

Sin prolegómenos. Sin saludos. Sin un ¿cómo estás? Pablo Motos ha comenzado este miércoles la entrevista a Manuel Carrasco en El Hormiguero con un “quieres hacer una cosa, ¿no?”.

El cantante onubense ya había llegado a la mesa más popular de Antena 3 con los ojos rojos. Ha pedido un minuto y se ha tirado directo a agarrar su guitarra. En ese momento y, con la ternura con la que solo Carrasco sabe hacer las cosas, ha comenzado a cantar.

Sonaba la guitarra y con la voz quebrada el ex triunfito decía: “Se le nota en la voz que por dentro es de colores…”. Era Si te vas, del disco Material defectuoso de Extremoduro.

Manuel Carrasco no ha podido evitar homenajear a un cantante que, según Pablo Motos “era un tío fuera de todo, no era de nadie, pero todos los músicos le tienen un respeto especial”.

Aunque sobraba, el de Requena también lo ha aclarado: “Hoy ha muerto Robe Iniesta”. Nada más terminar de tocar la canción, Carrasco y Motos se han fundido en un abrazo. El cantante prácticamente no podía ocultar la emoción.

Mientras el cantante se recomponía, Motos ha revelado su relación con el eterno Robe.

“Yo lo conozco por Trancas, que es el que me pasaba canciones y yo decía: ‘Me cago en la leche, ¿de dónde ha salido este tío?’; esta mañana estaba llorando todo el mundo”, ha compartido el presentador.

Pablo Motos y Manuel Carrasco se abrazan en 'El Hormiguero' Atresmedia

Manuel Carrasco también lo ha confesado, todavía con dificultad para hablar.

“Yo también he llorado. Quería abrir el programa así. Venimos a El Hormiguero a divertirnos, pero había una nube negra encima de todos los músicos. Te prometo que me ha costado la vida cantar la canción ahora”, ha desvelado.

“Estoy nervioso. Sabía que me podía pasar y me ha pasado”, ha contado el cantante antes de reflexionar.

“Este hombre es uno de los mayores artistas que ha habido en este país de todos los tiempos. Ha tenido una gran libertad para escribir, para estar en el mundo dando ejemplo de muchas cosas”, ha subrayado el intérprete de No dejes de soñar.

“Tengo la palabra salvaje encima de la mesa y él encarnaba todo eso”, ha continuado Manuel Carrasco en referencia al motivo por el que ha visitado El Hormiguero, que es el lanzamiento de su nuevo disco Pueblo Salvaje II.

“Se nos ha ido una leyenda y desde aquí un recuerdo a él. Su música nunca se acabará. Un abrazo muy grande para toda su familia”, ha finalizado el cantante antes de una pausa para publicidad que, de seguro, necesitaba.