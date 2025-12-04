'¡De viernes!', a por todas contra 'La Voz': Jorge Javier y Lydia Lozano se reencuentran 2 años y medio después en Telecinco

¡De viernes! quiere mantener viva la pelea de los viernes contra La Voz. Por eso, el programa que presentan Santi Acosta y Bea Archidona se 'salvamizará' al reunir este viernes, 5 de diciembre, a Jorge Javier Vázquez y Lydia Lozano.

Así lo ha promocionado la cadena de Mediaset en una nota enviada a la prensa especializada este jueves. Será la primera vez que Jorge Javier se vea las caras con la colaboradora desde el final de Sálvame, hace ahora dos años y medio, en un plató de Telecinco.

Hay que recordar que el de Badolona mantuvo una conexión en directo con Belén Esteban y la propia Lydia Lozano en Cuentos chinos, uno de los últimos programas de La Fábrica de la Tele en el canal de Fuencarral.

Será, a su vez, la reaparición de Lydia Lozano en ¡De viernes! Y es que la tertuliana se ha ausentado debido al ingreso hospitalario de Charly, su marido, en los últimos días.

Sea como fuera, el formato producido por Mandarina quiere recuperar el liderazgo de los viernes, tras perderlo la semana pasada contra La Voz. El talent de Antena 3 frenó la racha de ¡De viernes!, que venía de enganchar tres victorias consecutivas gracias a las entrevistas a Kiko Rivera y Isa Pantoja.

Jorge y su cambio de imagen

Además, el presentador de El diario y de GH 20, revelará por primera vez y con todo lujo de detalles el cambio de imagen al que se sometió hace unos meses.

¡De viernes! mostrará en exclusiva fotos y vídeos del presentador antes y después de su operación y también las reacciones de su madre y su hermana tras pasar por quirófano.

Jorge Javier sorprendió en septiembre a la audiencia con su cambio físico.

Por otro lado, Jota Peleteiro regresará al plató días después de su reencuentro con Jessica Bueno en los juzgados por un litigio que mantienen abierto desde hace cuatro años. ¿Han llegado a un acuerdo? ¿En qué punto se encuentra su relación?

El exfutbolista también valorará la participación de Jessica Bueno en Supervivientes All Stars, los comentarios que ha hecho sobre él y sus hijos en el reality y cómo ha sido la relación con la familia de la modelo durante su presencia en Honduras.

También responderá a las declaraciones que Kiko Rivera ha hecho sobre él. ¿Qué relación tiene con el hijo de Isabel Pantoja?

María Jesús Ruiz también visitará el plató para contar con detalle cómo ha sido la feliz reconciliación con su madre, Juani Garzón, con la que acumulaba varios años sin hablar tras un conflicto generado por la relación de la ex Miss España con su actual marido, Curro. También hablará de cómo se encuentra su pareja tras sufrir un ictus.