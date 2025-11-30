Patricia, española que vive en Canadá, sobre ser autónoma: "No pago nada de cuota, solo impuestos por lo que facturo"

A lo largo de los 20 años de emisiones de Madrileños por el mundo, el programa de Telemadrid ha entrevistado a más de 5.000 personas. Es el caso de Patricia, una copywriter y estratega de marca de Arganda del Rey que reside en Manitoba, Canadá.

Concretamente, la joven vive con su novio canadiense, Tyson, y su perra cerca del lago Winnipeg, el mayor lago del sur del país, con más de 24.400 kilómetros cuadrados. La pareja lleva cuatro años de relación, vive junta y se conoció a través de una famosa aplicación de citas.

"Gracias a mí aquí saben que en Madrid tomamos las 12 uvas en Fin de Año", explica la protagonista de uno de los últimos episodios del formato de viajes, ya que el nombre de la empresa que creó al llegar a Canadá hace referencia a esta costumbre.

"Es una manera de honrar mis raíces y traer un trozo de nuestra cultura a Canadá", desvela Patricia, si bien reconoce que también es "una estrategia de marketing": "Da pie a la conversación. La gente te recuerda y genera curiosidad".

La de Arganda del Rey se considera afortunada porque viajó a Canadá con un plan seguro: "Yo me vine ya con trabajo y visado. En teoría, iba a ser para un año, pero me enamoré y fue más".

Patricia y Tyson, en 'Madrileños por el mundo'. Telemadrid

En el recorrido de Madrileños por el mundo por Winnipeg, con Patricia como guía turística, los espectadores pudieron descubrir los secretos del hotel más reconocido de la ciudad, The Fort Garry Hotel.

"¿Cuánto cuesta casarse aquí, Patricia?", le pregunta el reportero de la cadena pública madrileña. Al parecer, unos 20.000 dólares canadienses. Al cambio en euros, unos 11.000 o 12.000 euros.

La siguiente parada de la visita fue una acogedora cafetería, con todo tipo de cafés y pasteles. "Este era uno de mis sitios de meeting, aquí quedaba con clientes", asegura Patricia.

La chica, además, mostró a cámara algunas de las campañas digitales que eran obra de su empresa. "En Madrid serías una emprendedora. ¿Aquí pagamos mucho de autónomos?", le pregunta el periodista de Telemadrid.

"No pago nada de cuota de autónomos. Solo pago impuestos sobre lo que facturo. Y, si no facturo, no tengo que pagar ninguna cuota", sorprendía desvelando Patricia.