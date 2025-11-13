"¡Gilbert, por favor!": el avance más explosivo de 'La isla de las tentaciones 9' al más puro estilo Montoya

Gilbert, retenido en las inmediaciones de Villa Playa, ante el asombro (otra vez) de Sandra Barneda.

La isla de las tentaciones ya está a pleno rendimiento en Telecinco. El reality presentado por Sandra Barneda va de récord en récord, y si el lunes escalaba a su mejor dato en lo que es la gala principal (16,3%), este miércoles firmaba máximo en el access (11,6%).

En estas cuatro primeras emisiones del programa de Cuarzo ya han pasado muchas cosas. La expulsión disciplinaria (e histórica) de Lorenzo y Nieves por saltarse las normas ha traído la vuelta de Álvaro y Mayeli, concursantes de la octava edición, como pareja.

Y ya hay quien ha caído en la tentación. La primera infidelidad tiene el nombre de Claudia, la novia de Gilbert. La mallorquina dio rienda suelta a la pasión en el jacuzzi con Gerard, uno de los tentadores VIP de esta edición.

Pues bien, el programa de Telecinco finalizó por todo lo alto, con un explosivo avance que emplazó a sus seguidores a la entrega del próximo lunes que competirá, por cierto, contra la final de MasterChef Celebrity. De nuevo, el equipo de realización ha hecho magia.

En este adelanto se muestra la preocupación que tiene Darío por la afinidad especial que tiene su chica con Borja. Y Rodri rompe a llorar tras confesar que muchas veces se siente completamente destrozado al lado de Helena.

Gilbert visiona las imágenes de la infidelidad que comete Claudia.

Sin embargo, el protagonista absoluto del avance es Gilbert, que ha de afrontar en la hoguera el visionado de las imágenes en las que su novia se lía con Gerard.

"¡Cojones, loco!", se lamenta para después perder los papeles, coger la tablet, y salir corriendo en dirección Villa Playa.

"¡Gilbert! ¡Por favor, Gilbert!", grita Sandra Barneda mientras Gilbert lanza por los aires el dispositivo electrónico fuera de sí.

La cosa no se queda ahí, porque también se muestra cómo el balear de 24 años irrumpe en la zona donde conviven las chicas. Allí, dos tentadores intentan retener a Claudia que, finalmente, acaba escapando de la Villa.

'La isla de las tentaciones 9' vivirá su primer edredoning.

"¿Qué cojones haces?", vocifera él desde el exterior mientras todo el mundo sale corriendo.

La escena recuerda a la que protagonizó en la edición anterior Montoya. La escapada del utrerano por la playa al ver cómo Anita pecaba dio la vuelta al mundo. El 'efecto Montoya' hizo que La isla de las tentaciones tuviera un alcance global de forma inesperada, y sus audiencias en Telecinco se dispararon.

La isla de las tentaciones, por otra parte, enseña cómo se siguen produciéndose los acercamientos con los solteros, como es el caso de Barranco con Elena. Y, por si no fuera poco, se produce el primer edredoning de la edición. Dinamita pura.