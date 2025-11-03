'Life's Ice (El hielo de la vida)': el increíble desafío de Miguel Ángel Tobías en Groenlandia a bordo de bicicletas náuticas

El nuevo documental del director y productor Miguel Ángel Tobías está a punto de ver la luz. El Festival Internacional de Cine del Medio Ambiente (SUNCINE) acogerá este jueves, 6 de noviembre, la première de Life’s Ice (El hielo de la vida) en el Teatre Joan Colet de Calafell.

La película muestra, a través de una expedición sin precedentes en bicicletas náuticas por el sur de Groenlandia, la cruda realidad del impacto del cambio climático en el Ártico.

Protagonizado por Albert Bosch, David Espallargas, Pepe Ivars y el propio Miguel Ángel Tobías, Life’s Ice (El hielo de la vida) es una aventura épica y una llamada urgente a la acción climática.

Los cuatro aventureros circunvalaron el sur de Groenlandia a bordo de Sea Bikes (bicicletas náuticas), recorriendo 265 km durante más de una semana, pedaleando entre fiordos, ríos helados y mares de icebergs.

Sin apoyo externo ni asistencia tecnológica, enfrentaron condiciones extremas que pusieron a prueba su resistencia física y mental, documentando los efectos directos del deshielo.

Tráiler de 'Life's Ice', el documental de Miguel Ángel Tobías en el Ártico

Los expedicionarios cocinaron la comida liofilizada que llevaban con ellos a bordo y acamparon donde el terreno y la climatología les permitía, lo que les obligaba a diario a trasladar por tierra los casi 200 kilos que transportaban en sus bicicletas.

Esta expedición es un reto de supervivencia en condiciones extremas y, además, una oportunidad para elevar la conciencia global sobre la urgente necesidad de proteger y preservar el hielo del Ártico.

Miguel Ángel Tobías (Acca Media).

El cambio climático es una realidad palpable que está transformando los paisajes de Groenlandia a un ritmo alarmante. Los estudios realizados demuestran que el grosor de la capa de hielo en la costa va disminuyendo al ritmo de 6 cm cada año.

En los últimos cincuenta años, Groenlandia ha perdido suficiente hielo como para añadir 1,27 cm de agua a los mares del mundo, un fenómeno que se acelera por las olas de calor extremas.

Los protagonistas de esta exploración ártica se convirtieron en testigos directos de los efectos devastadores del calentamiento global. A través de su travesía, esperan sensibilizar el mundo sobre la importancia de adoptar prácticas sostenibles que mitiguen el impacto ambiental y protejan los ecosistemas más vulnerables.

Este nuevo proyecto de Miguel Ángel Tobías es una crónica visual que captura la fragilidad y la belleza de uno de los rincones más salvajes del planeta.

¿Dónde ver 'Life’s Ice'?

Este proyecto no solo muestra los increíbles paisajes de Groenlandia, sino que también destaca las consecuencias ambientales provocadas por el calentamiento global y cómo la acción humana está acelerando el deshielo y alterando los hábitats naturales, subrayando la necesidad urgente de un cambio de conciencia hacia la sostenibilidad.

El documental estará disponible en la sede online del SUNCINE, en CaixaForum+, a partir del 9 de noviembre, una vez finalizado el programa presencial del festival, y podrá verse hasta el 23 de noviembre.

Imagen de 'Life’s Ice (El hielo de la vida)'. Acca Media

Miguel Ángel Tobías, que acaba de estrenar Resurgir: cómo seguir viviendo cuando se ha sufrido una tragedia, se encuentra actualmente en la fase de montaje de Atlántico: Navegantes del Alma, un documental con el que busca explorar la conexión humana y el autodescubrimiento mientras atraviesa a vela el océano Atlántico junto a 10 desconocidos de entre 17 y 80 años.