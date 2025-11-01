María Casado se disfraza de 'Scream' en Telecinco para asustar a su compañera: "Lleva así todo el día"

Halloween sigue trayendo cola en España, dado que este 1 de noviembre se está celebrando el Día de Todos los Santos. María Casado ha querido ponerle un toque cómico a la edición fin de semana de Informativos Telecinco, asustando a su compañera Carmen Corazzini en pleno directo.

Mediaset se ha disfrazado por Halloween. Aprovechando estos días festivos, en la edición fin de semana de Informativos Telecinco se ha querido tener un gesto divertido. Por ello, la presentadora se ha puesto la máscara de Ghostface, el famoso personaje de la saga Scream.

El telediario aprovechaba para recordar que la tradición de Halloween no lleva mucho tiempo en el imaginario colectivo español. De hecho, no fue hasta la popularidad del cine de terror de los años 80 cuando esta celebración comenzó a ser reconocida entre el público.

Justo el informativo dedicaba una pieza a ver la división de opiniones. Por un lado, las generaciones más jóvenes disfrutan de esta celebración de origen celta y expandida mundialmente por la influencia cultural estadounidense.

Por otro, el de las anteriores generaciones, quienes prefieren mantener vivas las tradiciones propias, especialmente las castizas. De hecho, en el Día de Todos los Santos es cuando muchas personas acuden a los cementerios a honrar a sus seres queridos fallecidos.

.@MariaCasado_TV asusta a Carmen Corazzini en pleno directo por motivo de Halloween: "¡Lleva así toda la mañana!" > https://t.co/wf4xqmEY00 pic.twitter.com/Q7retjpuOM — Informativos Telecinco (@informativost5) November 1, 2025

En medio de la explicación de esta división de opiniones estaba Carmen Corazzini, copresentadora del informativo. En plena pieza, María Casado irrumpía detrás de ella con la máscara de Ghostface, asustándola en pleno directo.

La copresentadora no pudo evitar lanzar un grito. “En pleno directo la ha asustado”, rotulaba el programa. La periodista de origen italiano no podía dejar de reír nerviosa tras el susto. “¡Lleva así todo el día!”, exclamaba.

Un comentario que ya dejaba entrever que Casado había estado asustando a sus compañeros en redacción a lo largo de la jornada de este sábado 1 de noviembre. Por supuesto, todo en un tono distendido.

Eso sí, el susto provocó que Corazzini comenzara a trabarse, por la risa, a la hora de seguir con la pieza informativa. Un momento de lo más espontáneo que ha causado sensación entre el público en las redes.

Por otro lado, ha sido un momento de humor entre colegas que ha mostrado la buena relación que hay en el equipo de Informativos Telecinco. Por otro lado, es también un ejemplo del margen que hay en las ediciones de fines de semana y festivos de los telediarios, en las que se puede poner un toque de humor a las noticias del día a día.