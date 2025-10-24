Maxi Iglesias confiesa que sus compañeros de 'Física o química' le hacían bullying: “Uno me pidió perdón”

Maxi Iglesias ha sorprendido a sus seguidores al confesar que no solo fue víctima de acoso escolar en su infancia, sino también durante el rodaje de la exitosa serie Física o química. El actor, de 34 años, ha hablado sin tapujos sobre su experiencia en el podcast Malas personas, presentado por Victoria Martín.

Durante la conversación, el actor recordó que en el colegio “fueron muy malos” con él y que llegó a “sufrir mucho bullying”. Sin embargo, lo más inesperado fue descubrir que esa situación se repitió en su entorno laboral años más tarde, mientras grababa la ficción que lo catapultó a la fama en Antena 3.

“Y, no contentos con eso, me hacen bullying en el colegio de mentira: mis compañeros de Física o química”, reveló el intérprete, quien precisó que hablaba de la vida real, no de la historia que se narraba en la ficción de Antena 3. Sus palabras han causado gran revuelo, aunque no ha señalado a nadie en concreto.

Iglesias aseguró que uno de los compañeros involucrados, con quien actualmente mantiene una buena relación, llegó a disculparse tiempo después. “Uno de ellos, que hoy considero mi amigo, me pidió perdón y me explicó que me tenían rabia, que les daba envidia”, confesó el actor, en un tono reflexivo.

Según explicó, el conflicto surgió porque su personaje, Cabano, empezó a ganar protagonismo paulatinamente en la serie gracias a su trabajo y constancia. “Mi papel no era el más importante, pero fui haciendo las cosas medianamente bien, y eso provocó ciertas tensiones”, reconoció.

Maxi Iglesias en una escena de la serie 'Matices'. SkyShowtime

El intérprete también consideró que, aunque todos eran jóvenes, la ambición profesional estaba muy presente en el grupo. “Algunas personas se sentían más preparadas o se creían mejores actores, y eso generó fricciones. Pero la ambición no entiende de edades”, señaló.

Iglesias, que afirma haber superado aquellos episodios gracias a la terapia, asegura que hoy puede hablar del tema “en clave de comedia”. Para él, exponer este tipo de experiencias ayuda a normalizar la conversación sobre el acoso y la competitividad en el mundo artístico.

El testimonio de Maxi encaja con otros que había dicho recientemente, pero en los que no habló de acoso de manera tan directa. “Había gente que quería ser más famosa que otra. Generaba envidias. Yo no quería ser famoso, pero era al que más llamaban para las fotos”, narraría el pasado mayo en Y ahora, Sonsoles. La presión, admitió, le desgastó.

“El bullying era heavy. Tenía nombre y tenía portadas. No me estoy victimizando, pero dije: hasta aquí. Era carne de cañón”, le reconocería del mismo modo a Sonsoles Ónega.

Este relato choca con la imagen de grupo unido que tenían los actores de Física o química en sus años de éxito. En 2016, Úrsula Corberó habló de cómo solían irse a una casa todos juntos y en los que mantenían relaciones íntimas “todos con todos”. Unas palabras que, en su momento, levantaron mucha controversia.

En la actualidad, Maxi Iglesias vive una etapa de madurez profesional. Este 2025 le hemos visto en series como Punto Nemo y Matices. Además, prepara nuevos proyectos que consolidan su versatilidad y presencia dentro de la ficción española.

“Son etapas que hay que vivir y entender. Lo importante es crecer”, concluyó Iglesias en la entrevista, dejando claro que el tiempo y la reflexión lo han ayudado a reconciliarse con su pasado.