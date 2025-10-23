Ana Rosa corta abruptamente una entrevista tras ser acusada de amarillismo : "No quiero estar con alguien como usted"

El programa matinal que Ana Rosa Quintana presenta en Telecinco vivió este jueves un tenso momento en directo tras una entrevista con la hermana Teresa. Una figura mediática que ha acaparado titulares por sus polémicas en redes sociales y por las denuncias que acumula en su país de origen, Chile, y que ha entrado por videollamada.

La religiosa ha sido señalada en varias ocasiones por presuntas estafas vinculadas a la promesa de viviendas inexistentes. A pesar de sus antecedentes, la mujer ha mantenido una fuerte presencia en plataformas digitales, donde combina mensajes espirituales con una notable actividad en directo.

Durante la conexión con El programa de Ana Rosa, la hermana Teresa aseguró pertenecer a la orden de las Carmelitas Samaritanas y afirmó encontrarse aquejada de un tumor cerebral. Sin embargo, desmintió que estuviera solicitando dinero para su tratamiento, alegando que las supuestas cobras eran iniciativas de sus seguidores.

“Yo no pedí dinero, fueron donaciones voluntarias”, explicó la religiosa. Asimismo, negó las acusaciones de fraude y culpó a los medios de comunicación de haber difundido información falsa sobre su caso. Según dijo, se trata de una campaña orquestada desde la prensa sensacionalista. “Es falso. Seguramente, me han acusado en la televisión sensacionalista y amarillista. Yo no he pedido dinero como tal, son donaciones de personas que quisieron colaborar”.

A lo largo de la entrevista, Teresa también habló de su cambio de identidad y género, pues es una mujer trans. Confirmó que su transformación personal forma parte de un proceso espiritual y emocional. “Es un cambio de identidad, un cambio de género”, señaló, antes de acusar al programa de fomentar actitudes transfóbicas.

Imagen de 'El programa de Ana Rosa'.

“Pensaba que la transexualidad estaba más respetada en Europa”, reprochó en directo, visiblemente molesta. Sus declaraciones provocaron una reacción inmediata de Ana Rosa Quintana, que intentó reconducir la conversación y defender el rigor de su espacio televisivo.

“La identidad de género en España está perfectamente reconocida y respetada”, subrayó Quintana, quien pidió no mezclar esa cuestión con las acusaciones judiciales y los comportamientos cuestionados en redes sociales. El periodista recordó que la entrevistada ha sido absuelta, pero también denunciada por varios ciudadanos.

La tensión aumentó cuando la presentadora expresó dudas sobre la autenticidad del testimonio de Teresa. “No sé si está transmitiendo el Evangelio o interpretando un personaje”, afirmó. Tras un intercambio cada vez más incómodo, Quintana decidió cortar el contacto de forma abrupta.

“Ni usted quiere estar en este programa amarillo, ni yo quiero estar con una persona como usted”, le dijo la presentadora, declaró antes de finalizar la conexión. Tras esto, la periodista criticó el victimismo de la entrevistada y la acusó de mezclar “la identidad de género con lo que está haciendo en TikTok”. Y remató añadiendo: “A mí es que el victimismo, cuando uno se está aprovechando de una situación que realmente lo sufren muchas personas, me parece mal”.