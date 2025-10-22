Joaquín Prat se da una alegría en Telecinco: 'El tiempo justo' firma su mejor dato desde su estreno en las tardes

Joaquín Prat continúa con su pico y pala particular en la tarde. El presentador puede respirar un poco más tranquilo después de que este martes, 22 de octubre, El tiempo justo, marcara su mejor dato de audiencia desde que se estrenó en la franja vespertina de Telecinco.

El espacio producido por Unicorn Content logró traspasar la barrera del doble dígito (10,2%), acercándose a Directo al grano. El programa de Marta Flich y Gonzalo Miró continúa por delante (10,9%) en La 1, si bien ninguno de los programas da alcance a Sueños de libertad (13,4%), que domina sin problemas en Antena 3.

Las buenas noticias continúan para Telecinco en la tarde, pues Jorge Javier Vázquez sigue en un buen momento. El 10,3% de share que marcó El diario es suficiente para imponerse a Y ahora Sonsoles, que cae hasta el 9,3%. Ónega sufre el tirón de las series de TVE, Valle Salvaje (récord con un 13,6%) y La Promesa (12,8%).

En la batalla del access, Pablo Motos recupera el liderazgo que de forma puntual perdió el lunes frente a La Revuelta con la visita de Gabriel Rufián. El Hormiguero volvió a estar por delante como viene siendo habitual en lo que llevamos de temporada. Lo fue gracias a la visita de Taburete: registró un 13,8% y 1.689.000 espectadores.

Broncano se quedó ocho décimas por detrás (13% y 1.586.000) en La 1 con Michelle Jenner.

Motos también se impuso en la franja de estricta coincidencia por seis décimas (13,8% frente al 13,2%). El Hormiguero, por cierto, anunció a Laura Pausini como la invitada del programa número 3.000, previsto para la próxima semana.

A continuación, el Late Xou de Marc Giró registró un 12,4%, muy lejos de Supervivientes All Stars, que continúa siendo la oferta más competitiva de Telecinco: la gala presentada por Jorge Javier lideró con un 16,9%.

LÍDER ABSOLUTO @El_Hormiguero en @antena3com



🟠 Reina con un 13.8% de share y una media de 1.689.000 espectadores



🟠 LÍDER a más de medio punto de la 2º opción



🟠 Gran minuto terminando en un 16%



🟠 Más de 3.9 millones de espectadores únicos#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/32fm7iJ2AE — Dos30' (@Dos30TV) October 22, 2025

🌴 @Supervivientes en @telecincoes registró 2.443.000 ESPECTADORES ÚNICOS (AA).



➡️ El programa congregó 996.000 espectadores de media y un 16.9% de cuota de pantalla. #TierraDeNadieAllStars7 #Audiencias📺📊 pic.twitter.com/0kuWbZoTkL — Barlovento Comunicación (@blvcom) October 22, 2025

La serie Renacer (9,8%) en Antena 3, Código 10 (6,5%) en Cuatro y Tesoro o cacharro (3,1%) en laSexta completan el prime time.