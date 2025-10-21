María Patiño destapa su falta de libertad para hablar de Isabel Preysler: “Su abogado me decía 'atente a las consecuencias'”

Isabel Preysler está de plena actualidad: esta semana lanza sus memorias, de las que se llevan hablando bastante tiempo, y que le llevarán de gira televisiva con parada en formatos como El Hormiguero, que visitará el próximo jueves.

En No somos nadie estaban hablando este martes del libro en cuestión, y trazando paralelismos con Mar Flores, que también ha publicado su biografía recientemente. Y se ha profundizado en amores del pasado de Isabel, como su relación con el que fuese ministro socialista Miguel Boyer.

“Los titulares de Miguel Boyer, te juro, lo que yo he leído en prensa, que me he ido a la hemeroteca, eran tan crueles para él como para ella. Los dos”, ha aportado María Patiño, presentadora del formato, a la charla que había entre los colaboradores.

Kiko Matamoros le puntualizó que el PSOE “le da la espalda a Miguel Boyer mucho antes de echarle” del partido, y que la campaña en contra de él nace en el mismo momento en el que se hace pública la relación entre ambos.

De aquellos años, Matamoros destacó que había “varios interesados en hacer mella o en hacer daño” a Boyer. Y nombró a Alianza Popular, a gente del Partido Socialista “que se sentía defraudada por la actuación de Miguel Boyer, que no entiendo por qué”, y, por último, Ruiz Mateos, cuyos bienes fueron embargados bajo la cartera de Boyer.

María Patiño en 'No somos nadie'.

Poco después, y tras valorar si a Isabel Preysler y a sus memorias se las tratará mejor en prensa que a las de Mar Flores, María Patiño rompió su silencio sobre la censura que ha vivido mucho tiempo a la hora de comentar noticias de la socialité de origen filipino.

“No he tenido libertad para hablar de Isabel Preysler hasta que metió la pata con la portada de la revista ¡Hola!, donde por primera vez perdió el control del discurso”, ha reconocido la presentadora.

“Por una cuestión de dolor como mujer es la primera vez que habló de una manera que no era propia de ella, y me permitió a mí subirme y discutir con este señor (Kiko Matamoros) sobre Isabel Preysler”, sentenciaba.

“Porque antes, ¿sabes lo que me pasaba?”, preguntó a los presentes. “Me llamaba el abogado y me decía: atente a las consecuencias”, denunció Patiño, sin decir abiertamente a partir de qué portada sintió que sí gozaba de libertad para comentar.

No aportó más detalles del asunto, y María aprovechó para cederle el testigo a Ana Gurguí, quien ha tenido la suerte de leer varios capítulos de las memorias de Isabel que todavía no han visto la luz.