'Operación Triunfo' da un paso inédito e invita a una psicóloga para hablar del 'bullying' tras el suicidio de Sandra Peña

Operación Triunfo ha sorprendido al público al romper una de sus propias reglas: informar a los participantes de un hecho del exterior. La organización del talent show ha decidido comunicar a los concursantes el suicidio de Sandra Peña, la adolescente de 14 años que ha acabado con su vida tras sufrir años de acoso escolar.

Tal está siendo la magnitud del caso en la opinión pública, que el equipo del reality show ha decidido concienciar a los concursantes, al tratarse de un formato pensado para el público juvenil.

El pasado 14 de octubre, la adolescente se quitó la vida en la capital andaluza tras años de aguantar bullying por parte de sus compañeros de clase. Un caso que está escandalizando a la sociedad, dado que tanto la pequeña como su familia llevaban denunciando la inacción del centro escolar por solucionar el problema.

Prime Video toma de referencia lo que hizo Mediaset en la edición de Supervivientes de 2020, cuando informó a los participantes sobre la pandemia de COVID-19, y en el regreso de Gran Hermano el año pasado, cuando comunicó a los participantes la tragedia de la DANA en Valencia.

Este pasado sábado 18 de octubre, Noemí Galera ha abordado este delicado tema ante las cámaras, acompañada por la intervención de Nerea Valenzuela, una psicóloga de menores de edad, que ofreció una serie de pautas de apoyo tanto a los aspirantes como al público sobre cómo detectar y actuar frente a situaciones de acoso escolar.

Imagen de la Academia de 'OT 2025'. Prime Video

Conscientes de que buena parte del público de Operación Triunfo es joven, la organización de Operación Triunfo ha querido hacer pedagogía y aprovechar su posición para concienciar.

“Creemos que como este programa lo ve muchísima gente, muchos menores y también personas que están viendo o sufriendo este tipo de acoso, hemos invitado a Nerea para que la gente que nos ve sepa distinguir o detectar cuando esto ocurre. También dar herramientas sobre cómo denunciarlo”, expresaba Galera.

muy bien el programa trayendo a una psicóloga infantil y juvenil y noemí mencionando el caso de sandra peña para todas las personas que están viendo el directo👏🏼#OTDirecto18O pic.twitter.com/oXbhr8lWYC — ‎rs10 (@rafalozzz) October 18, 2025

Galera señalaba que Operación Triunfo es “más que un programa de televisión” y que esta labor es esencial. Tras ello, dio la palabra a la psicóloga infantil y juvenil.

Esta decisión supone un hito en la historia del formato y también un paso adelante en la visibilización de problemas sociales dentro de los programas de entretenimiento. Valenzuela dio consejos a los participantes tanto para prevenir como para detectar situaciones de bullying.

Tal y como señalaba Galera al presentar a la psicóloga, se trataba de una lección más bien pensada para el público que estuviera viendo el directo en ese momento.

De esta manera, Operación Triunfo ha roto sus reglas por una causa de responsabilidad social. Así busca sensibilizar sobre la importancia de actuar a tiempo ante señales de alarma en el entorno escolar.