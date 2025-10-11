'Bailando con las estrellas' tras las cámaras: de la cordialidad de Anabel Pantoja e Irene Rosales a las protestas de Bárbara Rey

Sábado. Ocho de la tarde. En las instalaciones de Mediaset España en Villaviciosa de Odón, los antiguos estudios Picasso, empieza a entrar el público. Hoy se emite Bailando con las estrellas y, a dos horas de que Jesús Vázquez salude a los espectadores de Telecinco, el lugar está ya en plena ebullición.

BLUPER acude al sitio para comprobar de primera mano cómo se levanta una producción de estas características, y cuya preparación no se limita a los sábados, sino que se extiende toda la semana. Cuenta Alfredo Ereño, CEO de Bulldog, que los concursantes ensayan de lunes a viernes, siendo el viernes el único día que lo hacen en plató.

El domingo, descansan, pero también reciben las audiencias. Y puede decirse que están acompañando esta temporada. Bailando con las estrellas lidera la noche de los sábados y promedia un 12,9% de cuota de pantalla, con 907.000 espectadores. Por ahora, supera los registros de la temporada anterior.

Lola González, directora artística del formato de baile, lo comenta: “El momento en que ellos entienden que salen a un escenario a bailar solos, con una persona al lado que es profesional, y que tienen que defender una coreografía, una canción y un vestuario… La verdad es que los primeros programas son un shock”.

De hecho, las celebrities se rebelaron contra el jurado en el estreno por sus duras valoraciones. González se alinea en este caso con los participantes del talent de baile: “La primera gala tuvo un nivel bastante aceptable y el jurado, para mí, fue un poco duro”.

El vestido de Irene Rosales en 'Bailando con las estrellas' recibe los últimos retoques. Merce Moreno

Es momento de pasar al departamento de vestuario, donde un equipo de sastrería formado por cinco personas ultima detalles de los outfits que lucirán esta noche las estrellas. “Son trajes técnicos, esto no es una pasarela. Se utilizan para bailar, están especializados para que se muevan de determinada manera”, detalla Gonzalo, responsable de costura.

Lola lanza nombres propios y desvela que Anabel Pantoja pide “tacones bajos”, pese a que “le hagan una pierna peor”. O que “luego llega una Tania Medina, que quiere un taconazo”. “Los chicos son menos exigentes en ese sentido, pero también tiene su aquel”, expone Gonzalo, reconociendo que “quien tiene que destacar es el famoso”.

Lola González, directora artística: "Anabel Pantoja pide tacones bajos, aunque le puedan hacer una pierna peor"

Tras un breve vistazo a la sala de maquillaje, donde retocan a Pelayo Díaz y algunos bailarines, toca pasar por la zona de camerinos y colarse en el de Anabel Pantoja, que nos recibe mientras picotea algo y ve una serie para rebajar los nervios.

En esta gala, en concreto, se reencontrará con Irene Rosales, la ya exmujer de su primo, Kiko Rivera. “Solo he visto a Irene una vez, no he podido ensayar con ella”, se limita a decir Pantoja, aunque frente a las cámaras dejaron claro que siguen teniendo una relación de cariño.

Anabel Pantoja se prepara en su camerino antes de 'Bailando con las estrellas'. Merce Moreno

“Ensayamos entre tres y cuatro horas cada día [...] Esto es un poco como la serie UPA Dance. Vas a clase, hablas con los compañeros…”, destaca, y aclara el rifirrafe que tuvo con Blanca Romero después de unos comentarios de la asturiana hacia Nona Sobo que no le agradaron: “Yo no tuve ningún problema, la que se rayó fue ella. Voy a mi bola”.

Y, por si pudieran quedar dudas, la sobrina de Isabel Pantoja hace hincapié: “Este proyecto me lo han ofrecido, igual que me han ofrecido otros de cantar. Me contratan como Anabel Pantoja, la persona que soy y que creo que encaja en este casting”.

Manu Tenorio: "Bailando con las estrellas' es una manera de que algo me aporte luz, de que se refresque mi imagen”

Hablando de la reina de Roma, curiosa escena la que se da al salir del camerino de Anabel. Encontramos a Rosales saludando a Bárbara Rey con efusividad, y colaboradora y actriz intercambian impresiones rápidas sobre los ensayos. Bárbara la anima a exprimir al máximo la experiencia y después atiende a este periódico.

“El primer día, cuando me enseñan la coreografía, siempre digo: ‘Yo eso no puedo hacerlo’. Me cuesta hacer determinados pasos. Yo siempre voy a mi aire y ahora me tengo que someter a una disciplina”, confiesa. Incluso acepta que no tenía esa “disciplina” cuando montaba sus espectáculos como vedette que la catapultaron a la fama.

Matías Roure y Manu Tenorio, de 'Bailando con las estrellas', posan para BLUPER. Merce Moreno

La música latina que inunda todo el pasillo llama nuestra atención. Procede del rinconcito que tiene reservado Matías Roure para prepararse. Sobre la mesa, no falta, como argentino que es, un buen mate, y unas cuantas barritas energéticas. Motivación no le falta al barman de First Dates.

Manu Tenorio también se quiere sumar a la fiesta. En galas anteriores, los espectadores de Telecinco pudieron ver al cantante bajo de ánimos, si bien eso no significa que no esté cien por cien ilusionado con el proyecto. No es un secreto para nadie que están siendo tiempos difíciles para el ex de Operación Triunfo 2001.

“Es curioso que el que está padeciendo la inquiokupación, que en este caso soy yo, sea al que se le dañe la imagen. Por eso también quería hacer este programa, por eso me hizo tanta ilusión que me llamaran. Era una manera de que algo me aportase luz, de que refrescara mi imagen”, reconoce.

Solo unos metros separan los camerinos de los presentadores. Valeria Mazza termina de poner su look a punto y Jesús Vázquez repasa el guion, aunque paraliza un momento su estudio para enseñarnos el brillante traje que portará esta noche. Y él mismo trae sus complementos, relojes o pulseras igual de brillantes, siempre consigo. Aunque, como curiosidad, revela que se trata de bisutería barata. Muy barata.

Jesús Vázquez muestra a BLUPER sus trajes y su guion de 'Bailando con las estrellas'. Merce Moreno

Son las 21:00 horas y es el momento de que los bailarines graben el número inicial, que sale de una vez y queda perfectamente captado en cámara, bajo la atenta supervisión de Lola González. El programa dispone de tres controles de realización: uno en plató, otro en la sala de las estrellas y un tercero en una unidad móvil.

En el set, el público ya está colocado en sus posiciones. Las mesas más cercanas al escenario las ocupan los familiares de los concursantes. La organización expresa que es habitual que acudan Lucía Rivera o Sofía Cristo, las hijas de Blanca Romero y Bárbara Rey. Nos aseguran que no hay un dress code especial para el público, aunque todos han asistido muy elegantes a la grabación.

Los bailarines de 'Bailando con las estrellas', justo antes del número inicial. Merce Moreno

El jurado ya está casi microfonado al completo y por ello aprovechamos para hablar con Inmaculada Casal, para quien Bailando con las estrellas está siendo como estar “en el patio del colegio”. “Al principio, lo primero que dije fue: ‘No’. Luego lo pensé y… ¿Por qué no me podía tomar estos cuatro meses de relax, de disfrutar, de cambiar de registro?”, reflexiona.

El presentador se mete en la conversación para decir: “¡Dile la verdad! Me llamó a mí. Y la animé muchísimo a que lo hiciera”. Casal lo corrobora, por lo que no dudó en pedir una excedencia a Canal Sur para afrontar este nuevo reto.

El equipo de 'Bailando con las estrellas' microfona a Inmaculada Casal. Merce Moreno

La retirada de Sara Escudero

A eso de las 21:50 horas y desde uno de los controles de realización, vemos el avance de Bailando con las estrellas. Vázquez anticipa que la entrega comenzará con drama: Sara Escudero, la concursante que está en la cuerda floja junto a Iago García, posiblemente no pueda bailar por una lesión.

Llegan las diez de la noche, pistoletazo de salida del programa, y después del baile de Iago García, se confirma la peor de las noticias. La vivimos desde la sala de las estrellas, donde el resto de participantes aguardan su turno de salir a bailar y se enteran de la retirada de la competición de Sara Escudero.

Sara Escudero, arropada por el equipo tras abandonar 'Bailando con las estrellas'. Merce Moreno

Tania Medina y Anabel Pantoja no pueden evitar soltar unas lágrimas. En el pasillo, vemos como miembros de la dirección abrazan a una desconsolada Sara, que tenía la esperanza de poder seguir en el concurso.

De vuelta a la sala de las estrellas, Bárbara Rey charla mucho con su bailarín, Abel Gil, en aparente buena sintonía. Al menos en ese instante, BLUPER no es testigo de las discrepancias entre ambos que ceban distintos programas de Mediaset para la gala de este 11 de octubre. Parece que los ensayos de la semana posterior han sido tensos.

Los concursantes de 'Bailando con las estrellas', en los instantes previos a salir. Merce Moreno

Bárbara Rey, protagonista

Para su sorpresa (los famosos no saben en qué orden bailan hasta que lo indica Jesús), la de Totana es la encargada de romper el hielo esta noche. Tras la actuación, recopilamos sus primeras impresiones en el backstage.

Enfadada, se queja de que Abel y ella han ensayado con unas sillas estos días y no con el sofá que aparece en el número final, por lo que la diferencia de altura entre un elemento y otro es considerable. Poco a poco, la vedette se va calmando y, al igual que verbaliza su cabreo entre bambalinas, lo hace luego frente a las cámaras.

Bárbara Rey charla con los bailarines de 'Bailando con las estrellas'. Merce Moreno

La noche para Bárbara no termina de la mejor manera. Desconocemos si hemos vivido en primera persona el penúltimo programa de la murciana en Bailando con las estrellas. Y es que en la gala de este sábado, se jugará su permanencia en el último baile, frente a Manu Tenorio. Que gane el (que baile) mejor.