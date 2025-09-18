Pablo Motos anuncia el inminente regreso de Isabel Preysler a ‘El Hormiguero’: “En cuanto salga su libro”

Tamara Falcó ha tenido un gran protagonismo este jueves en El Hormiguero, y no solo porque haya coincidido con otra marquesa (Luz Casal) en el plató. Como es habitual, la que fuese ganadora de MasterChef Celebrity participó en una tertulia de actualidad y, junto a ella, estaban Juan del Val, Nuria Roca y Cristina Pardo.

Antes de entrar en cuestiones políticas, Pablo Motos comentó a Tamara que en el reciente desfile de Pedro del Hierro le han preguntado por las memorias de su madre, Isabel Preysler, “que va a ser un acontecimiento”. “No me ha dejado verlas, me ha dejado un trocito. Pero va a ser un acontecimiento”, confirmaba la marquesa de Griñón.

Entonces Pablo Motos anunció que, una vez más, Isabel visitará el programa: “Va a venir aquí. Quiere venir un jueves, para estar con Tami, y luego se quedará a la tertulia, que la vamos a convencer. En cuanto salga el libro está Isabel Preysler en El Hormiguero”.

Juan del Val recordó entonces que “la otra vez se quedó, y fue la primera vez que me puse una chaqueta para una tertulia”. Se estaba refiriendo, en concreto, a la entrevista que concedió en 2023, cuando promocionó su docuserie Isabel Preysler: Mi Navidad. “Como lo hemos dicho, no tiene arreglo te tendrás que quedar un poco por el público”, animaba Pablo Motos.

Tamara tuvo entonces un atisbo de decir algo, pero reculó. Pablo, sin embargo, le animó a comentar lo que tuviese a bien. “El otro día me preguntaron qué va a contar de nuevo, si ya lo sabemos todo. Mi madre nunca ha hablado en primera persona, su versión”, afirmaba Tamara. Así, detalló que “se ha escrito mucho sobre ella, pero el libro lo ha escrito todo ella”.

Isabel Presyler en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

Pablo Motos apuntó entonces que él conoce a Isabel desde hace bastante tiempo, y que, durante una cena, años atrás, ella preguntó a los presentes que cómo verían que escribiese unas memorias, asegurando: “yo tengo mucho que contar”. “Y contó alguna que no sé si la contará o no y va a llamar mucho la atención”, remató Pablo, antes de pasar a comentar la actualidad.

La actual sería la tercera ocasión en la que la socialité de origen filipino visita el programa. La primera vez fue en el año 2015, tras años sin apariciones televisivas, y centró la entrevista en sus historias familiares y personales. La segunda fue en el citado 2023.

En esta última ocasión, El Hormiguero arrasó en audiencia. Fue líder de la noche con 2,8 millones de espectadores y un 20,5% de cuota de pantalla, lo que supuso su récord de temporada. De momento, se desconoce cuándo será esa nueva visita de Isabel al plató, pues sus memorias todavía no tienen fecha de publicación.