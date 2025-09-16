'MasterChef Celebrity 10' despide a uno de sus aspirantes más entrañables: "Perder así es hacerlo con honra"

La décima edición de MasterChef Celebrity no deja de tener momentos dramáticos. La marcha de Soraya Arnelas la semana anterior ha venido con otra marcha igual de dolorosa. Una despedida que ha dejado a varios del resto de aspirantes afectados.

La primera prueba de la noche fue una batalla con la harina. Un total de tres. En la primera, todos los participantes debían preparar tres buñuelos de viento como mínimo. Tras la cata del jurado, tocaba a otros seis aspirantes la siguiente batalla.

Inicialmente, se aseguraba que ocho pasarían esta primera ronda: Jorge Luengo, José Manuel Parada, Alejo Sauras, Torito, Valeria Ros y Miguel Torres. En la segunda batalla, los aspirantes que mejor habían preparado sus elaboraciones tenían que cocinar una coca de verdura.

Aunque los jueces debían elegir a cuatro, optaron porque sólo tres de ellos (Sauras, Torito y Torres) continuasen en la siguiente batalla. En esta tercera prueba, tocaba preparar unas milhojas, que dejaron a dos los aspirantes, el actor y el futbolista. Ambos se enfrentaban a Ana Callís, cuarta finalista de MasterChef 13 y debían preparar también una tarta sin gluten.

La cata a ciegas dejó al ganador de esta triple prueba: Alejo Sauras. El actor obtenía el pin de la inmunidad infiel. Se trata de un privilegio que le puede salvar de la eliminación cuando quiera.

Alejo Sauras, Ana Callís y Miguel Torres en 'MasterChef Celebrity'. RTVE

Ahora bien, hay una desventaja, dado que cualquiera de sus compañeros se la puede arrebatar en la primera prueba del siguiente programa si decide retarle. Por otro lado, el intérprete se alzaba con 4.000 euros, que optó por donar a la ONG Piel de Mariposa.

Tras ello, vino la prueba de exteriores, que tuvo lugar en Filandón, un restaurante del Monte del Pardo de Madrid especializado en la parrilla. En esta ocasión, las Valerias se convertían en las capitanas de los equipos rojo y azul.

Torito y Mariló Montero en 'MasterChef Celebrity'. RTVE

Los equipos tenían que elaborar un menú de cuatro platos del chef del local, Marcos Pérez, para un total de 85 clientes. Una vez más, se produjo un rifirrafe entre Mariló Montero y Torito, dado el gusto del reportero por jugar con la comida, algo que la comentarista detesta.

El equipo rojo, comandado por Valeria Vegas, realizó una mala prueba de exteriores, ganando así el azul, liderado por Valeria Ros. La periodista tuvo claro que no tenía que haber elegido a Parada para su equipo, en el que David Amor logró convertirse en el aspirante mejor valorado.

Los siete aspirantes del equipo rojo pasaban a la prueba de eliminación, con David Amor salvándose al ser justo el que mejor rendimiento había tenido. En la primera ronda de la cata, Parada, Mariló Montero y Rosa Benito pasaban el filtro y subían a la escalera de los salvados.

Charo Reina, Valeria Vegas, Jordi Cruz, Samantha Vallejo-Nágera y Pepe Rodríguez en 'MasterChef Celebrity'. RTVE

Sin embargo, los otros tres restantes, Charo Reina, Juanjo Bona y Valeria Vegas, debían hacer otra prueba más, que consistía en elaborar un postre del Celler de Can Roca, uno de los famosos dulces de Jordi Roca.

En esta prueba, Juanjo Bona pasaba el filtro, dejando la decisión de expulsión entre Reina y Vegas. Finalmente, el jurado decidía que debía irse la actriz y cantante. “Hasta aquí hemos llegado. Estamos hablando de dos postres de Jordi Roca y perder así es perder con honra”, expresaba.

“El balance es súper positivo, he aprendido mucho, he cumplido un sueño de estar en esta casa y en las cocinas”, agregaba la artista. Una despedida amarga, que ha dejado a Juanjo muy afectado, al considerarla una de sus ‘tías’ en el concurso.